Wanda Nara sumó un nuevo triunfo en la Justicia contra Mauro Icardi

Un nuevo episodio se sumó a la disputa judicial que enfrentan Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio del conflicto legal que mantienen desde hace meses, trascendió una medida cautelar que alcanzaría al futbolista por la cuota alimentaria de las dos hijas que tiene con la empresaria.

La información fue revelada por la periodista Naiara Vecchio, quien publicó en sus redes sociales una imagen de una presunta constancia de registración de asientos emitida en la provincia de Buenos Aires. Junto al documento escribió: “Exclusivo: Mauro Icardi embargado por 2.745.000 USD en la casa de los sueños por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara”.

Más tarde, la comunicadora brindó detalles sobre el origen de esa resolución y aseguró: “La Justicia falló a favor tras el pedido de medida cautelar de la abogada Ana Rosenfeld del artículo 550 del Código Civil y Comercial”.





La noticia se conoció poco después de otra decisión judicial que favoreció a Wanda Nara en el conflicto por los pasaportes de sus hijas, una resolución que permitió que las menores regresaran al país y que representó un nuevo avance para la conductora dentro de la causa que mantiene con su exmarido.

En paralelo, el expediente vinculado a la cuota alimentaria continúa avanzando. Si bien Mauro Icardi ya canceló la deuda correspondiente a los alimentos provisorios, sus representantes legales solicitaron que la Justicia establezca una cuota definitiva y que el monto sea inferior al fijado de manera inicial.

Antes de resolver ese planteo, el tribunal deberá analizar la situación económica de ambas partes, además de los ingresos actuales del delantero, quien todavía no consiguió un nuevo club tras finalizar su vínculo con el Galatasaray.

Mauro Icardi rompió el silencio tras el fallo a favor de Wanda Nara: durísimas críticas al juez y anunció que apelará



Tras el fallo favorable a Wanda Nara, Mauro Icardi publicó un duro descargo en Instagram, cuestionó al juez, negó el embargo y anunció que apelará.

Mauro Icardi volvió a expresarse en medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara. Luego de que trascendiera el fallo favorable a la conductora, el delantero del Galatasaray compartió dos extensos mensajes en sus historias de Instagram, donde rechazó la resolución y lanzó fuertes acusaciones contra el magistrado que interviene en la causa.

En primer lugar, el futbolista cuestionó el supuesto embargo y puso en duda los fundamentos de la medida. “Los fundamentos del supuesto embargo, cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, escribió.

Además, apuntó directamente contra el juez Hagopian, a quien acusó de actuar con parcialidad. “¿Se lleva porcentaje el señor Juez Hagopian por la HERENCIA EN VIDA de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, expresó. Más adelante agregó: “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”.





En el mismo descargo, Icardi también hizo referencia a los montos económicos que, según sostuvo, fueron reclamados durante el proceso. “Se quedaron con ganas de los 250.000€ por mes para la señora, los 130.000€ para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”, escribió.

Sobre el final del primer mensaje, dejó en claro que buscará revertir la resolución. “Cuánto más pidan acá, más pido en la justicia Italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras”.

En una segunda historia, el delantero volvió a negar que exista un embargo válido sobre su patrimonio y explicó cuál es, según su interpretación, el procedimiento judicial.





“Para ejecutar un embargo, primero tiene que haber una deuda. Segundo, hay que ir a juicio, y tercero… tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de MI CASA?”, sostuvo.

También cuestionó la repercusión mediática del caso y lanzó un mensaje contra quienes difundieron la información: “Como les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso”.

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje irónico: “Les mando un beso enorme. Si le salpiqué a alguno, no se ofendan”.

minutouno.com