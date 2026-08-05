Qué decía Susana Giménez sobre los rumores de romance con Facundo Moyano





La detención de Facundo Moyano en una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad volvió a poner el foco sobre su vida privada. En ese contexto, también resurgieron los rumores que años atrás lo vincularon con Susana Giménez y las declaraciones con las que la conductora desmintió cualquier relación amorosa.

Las versiones comenzaron a fines de 2016, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena en el hotel Four Seasons. La imagen alimentó las especulaciones, aunque ninguno de los dos confirmó que existiera un vínculo sentimental.

La respuesta de Susana Giménez sobre Facundo Moyano



Lejos de alimentar los rumores, Susana decidió tomarse el tema con humor durante un sketch junto a Antonio Gasalla en su programa. Allí hizo referencia a las versiones que circulaban y fue contundente al negar cualquier romance.

"Déjenla en paz a esa mujer, que hace cuatro años que no va a tomar ni un café con un hombre", expresó entre risas cuando el personaje de Gasalla mencionó el supuesto affaire con Moyano.

Luego remató con otra frase que rápidamente tuvo repercusión: "Además hay que tener amigos... no todo tiene que ser amor, romance, sexo".





En ese mismo sketch también participó Facundo Moyano, quien acompañó a la conductora en la desmentida y aseguró que entre ambos existía únicamente una relación de amistad.

Aunque el exdiputado tuvo posteriormente relaciones públicas con Eva Bargiela, Natalia Cometto, Solana Sánchez y, más recientemente, Candela Arizaga, las palabras de Susana volvieron a cobrar relevancia en medio de la repercusión que generó la investigación judicial que hoy lo tiene como protagonista.

Las declaraciones de Susana pusieron fin a las especulaciones que durante semanas ocuparon los programas de espectáculos. Con su característico estilo, la conductora dejó en claro que el encuentro con Moyano no había sido más que una reunión entre amigos.

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