Con Rosalía, La Joaqui reveló cómo Luck Ra le comunicó la separación en pleno viaje





Tras semanas de mostrarse visiblemente afectada por su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a hablar del tema y sorprendió con una confesión que emocionó a miles de fanáticos. La cantante participó del tercer show de Rosalía en Buenos Aires y, durante el segmento del "confesionario", reveló que creyó que recibiría una propuesta de casamiento, pero el viaje terminó con una inesperada ruptura.

En un clima íntimo y con el estadio completamente en silencio, la artista compartió detalles de uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental frente a la cantante española.

La dolorosa confesión de La Joaqui sobre Luck Ra



"Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami", comenzó relatando.

Luego, dejó en claro que aún conserva una buena imagen de su expareja: "Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo".

Cuando Rosalía intentó consolarla diciéndole que eso no era posible, La Joaqui respondió con una reflexión que conmovió al público: "Es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo".





El viaje que terminó con una separación



La cantante contó que había sido invitada a un viaje muy especial y que estaba convencida de que allí llegaría la esperada propuesta de casamiento.

"Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó", recordó.

Con esa ilusión, preparó siete cambios de ropa para sorprender a Luck Ra durante cada jornada del viaje. "El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio", explicó.





Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto al que imaginaba. "Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió", relató.

Finalmente, reveló el inesperado giro de la historia: "Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación".

La confesión provocó un profundo silencio entre los presentes y terminó con una ovación para la cantante, que decidió transformar uno de los momentos más dolorosos de su vida en un relato cargado de sinceridad. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron su valentía al compartir una experiencia tan íntima frente a miles de personas.

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