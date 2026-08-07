Murió a los 51 años Leandro Rud, el icónico representante de modelos

El mundo del espectáculo argentino despidió a Leandro Rud. El empresario que durante años representó a algunas de las figuras más reconocidas de la televisión local y que luego se convirtió en conductor, murió a los 51 años a causa de un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos.

Nació el 19 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Su padre, Carlos Rud, fue un empresario del sector textil; su madre, Marta López, se dedicó a la docencia. Creció junto a sus dos hermanos, Mariana y Gustavo, quienes fueron pilares en su vida. Fue discreto en su vida sentimental y no se le conocen hijos.

En 2015, lo que comenzó como ataques de pánico y una sensación constante de cansancio derivó en un diagnóstico que lo cambió todo. Los estudios iniciales no arrojaban resultados concluyentes: los médicos no encontraban una causa clara para los síntomas que Rud describía.

Fue una tomografía la que reveló la presencia de un tumor maligno en las glándulas salivales —una enfermedad poco común— que ya había hecho metástasis en los huesos.

La noticia lo obligó a reorganizar su vida por completo. Cerró su agencia de modelos y puso toda su energía en la recuperación. Lo que había construido durante casi dos décadas quedó en segundo plano frente a la urgencia de la salud.

Rud había fundado esa agencia en 1996 y la convirtió en una de las más reconocidas del país. Bajo su dirección representó a figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo.

En 2014, antes del diagnóstico de cáncer, ya había comenzado a sentir el peso de los ataques de pánico y el estrés, y decidió cerrarla para priorizar su bienestar.

Infobae