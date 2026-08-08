Imputaron a Thiago Medina por presunto abuso sexual contra su prima

Thiago Medina, influencer y ex participante de Gran Hermano, quedó formalmente imputado este viernes por la mañana en una causa por abuso sexual con acceso carnal. La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, por hechos que, según su relato, habrían ocurrido hace seis años en el partido bonaerense de La Matanza.

El joven, que actualmente tiene 23 años, se presentó ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil Nro. 2 del Departamento Judicial de La Matanza. En ese marco, quedó formalmente vinculado a la investigación. La causa es seguida por el juez de Garantías del Joven 1, Gustavo Indovino.

El expediente está en manos del fiscal Juan Pablo Volpicina y tiene como denunciante a Iara Ledesma, de 19 años. La joven señaló que los hechos denunciados se remontan a cuando ella tenía 13 años y Medina, 17. Debido a que el acusado era menor de edad en aquel momento, la investigación tramita dentro del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

De acuerdo con la presentación judicial, a la que accedió Infobae, Ledesma relató que se encontraba acostada cuando Medina habría ingresado a su habitación. Según su denuncia, el entonces adolescente habría levantado el acolchado, se habría recostado junto a ella y habría realizado tocamientos en sus partes íntimas.

Siempre de acuerdo con el relato de la joven, antes de abandonar la habitación le habría dicho: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La situación habría ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Vilela, en Virrey del Pino. Según fuentes policiales, los primos residían a unas seis o siete cuadras de distancia, aunque no tenían un vínculo cotidiano.

La denuncia se hizo pública luego de que el periodista Mati Gonz difundiera el caso en sus redes sociales. Posteriormente, la presentación quedó formalmente radicada ante las autoridades.

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