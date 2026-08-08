Denisse González recibió un nuevo resultado médico y preocupó a todos

Denisse González continúa internada desde hace diez días luego de que un análisis de rutina detectara un nivel muy bajo de plaquetas. En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano recibió un nuevo resultado que modificó sus expectativas de regresar a su casa: sus valores volvieron a descender.

A través de sus redes sociales, la joven contó que los médicos resolvieron cambiar la estrategia de tratamiento y mantenerla bajo observación durante los próximos días. “Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia”, explicó Denisse en una historia de Instagram.

Denisse contó cómo continúa su internación

Junto al mensaje, la exparticipante publicó una fotografía desde la cama del sanatorio y confirmó que deberá permanecer allí algunos días más. “Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada”, agregó.

Desde que comenzó su internación, Denisse fue compartiendo con sus seguidores distintas actualizaciones sobre su estado. En una de las primeras publicaciones había revelado que sus plaquetas habían bajado hasta 6.000, después de registrar 8.000 el día anterior.

“No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”, había expresado.

Una semana después, la joven reconoció que la recuperación estaba llevando más tiempo del previsto. “Parece que este camino va a ser más largo de lo que esperaba, pero seguimos”, escribió.

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