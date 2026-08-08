Flor de la V criticó a Santiago del Moro por la salida de Juanicar de Gran Hermano

La salida de Juanicar de Gran Hermano: Generación Dorada generó un fuerte debate. Flor de la V criticó duramente la forma en que el conductor, Santiago del Moro, manejó la situación, calificando su accionar de "canallesco" y generando controversia en redes sociales.

El participante decidió abandonar la competencia tras ser notificado sobre el estado de salud de su madre, Roxana, quien se encontraba internada. Se le comunicó la situación familiar para que pudiera tomar una decisión respecto a su continuidad en el juego.

Finalmente, Juanicar optó por dejar la casa, provocando un momento de gran sensibilidad entre los participantes, especialmente por el vínculo del concursante con su madre y la preocupación generada por su estado de salud.

Tras este episodio, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, cuestionando la manera en que se comunicó y acompañó al participante en uno de los momentos más delicados de la temporada.

Flor de la V se sumó a las repercusiones a través de su cuenta de X, expresando su postura de forma contundente: “Lo que hiciste hoy con la salida de Juani es canallesco”.

El mensaje de Flor de la V generó un intenso debate entre los seguidores del reality, dividiendo opiniones sobre el rol del conductor durante la salida de Juanicar y la sensibilidad del momento.

La decisión de Juanicar de abandonar Gran Hermano estuvo motivada por la delicada situación personal que atraviesa su familia. La noticia sobre la salud de su madre, Roxana, modificó el rumbo del participante dentro del juego, convirtiendo su salida en uno de los momentos más emotivos de la actual edición.

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