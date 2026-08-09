La Joaqui contó cómo Pampita la ayudó a salir adelante después de su separación de Luck Ra

En medio de días agitados y el revuelo mediático por su reciente ruptura con Luck Ra, La Joaqui eligió dejar la especulación de lado y mostrar su costado más humano. Lejos de los rumores sobre terceras en discordia y los comentarios en redes, la cantante se animó a hablar sin filtros del torbellino de emociones que la atraviesan. La artista, que suele ponerle voz y letra al dolor en sus canciones, esta vez se sinceró sobre cómo intenta reconstruirse después del adiós. Y sorprendió a todos al contar, durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), que encontró consuelo en un lugar inesperado: los videos motivacionales de Pampita.

Todo sucedió en un clima de confidencia y humor, cuando Pampita compartió en el programa su visión sobre el amor y el desamor ante la situación de la cantante. “Hoy amás a esta persona, pero es porque tu corazón tiene una capacidad de amar”, reflexionó la modelo, con la serenidad y la experiencia de quien supo reconstruirse de los peores dolores. “Lo vas a volver a sentir y vas a decir ‘amo más’ o ‘amo desde otro lugar’ o ‘amo diferente’. O me entraron todos esos amores en el mismo corazón. Pero te lo prometo que en ese corazón va a entrar mucho más amor. Te lo juro”, agregó, con la empatía que la caracteriza.

Fue entonces cuando La Joaqui, visiblemente conmovida, tomó la palabra y se animó a la confesión: “Yo te tengo que decir que esta semana me descargué en el celu muchos clips tuyos que vi, que me hicieron mucha ayuda...”, admitió entre risas y cierta timidez. Pampita, entre carcajadas, respondió: “Me volví tu autoayuda”. En ese mismo marco, la cantante reconoció: “Hay un clip que ella dice que nadie es mala persona por dejarte de amar. Yo me aferré a eso y entendí que, para mí, estoy en una posición en la que entiendo que el mundo empatice conmigo porque es más gente dejada que elegida. Pero igual tengo que seguir siendo la misma persona que era antes de esto”.

El ida y vuelta entre ambas fue construyendo un clima de complicidad y honestidad poco habitual para la televisión. “Tampoco es que lloro por efecto, no soy una mente maestra que quiere manipular al mundo. Si fuera así, ya sería Yanina (Latorre)”, ironizó La Joaqui, arrancando risas en el piso y desarmando cualquier especulación sobre la autenticidad de sus emociones. Yanina, siempre directa, intervino para defenderla: “Jamás lo justifiques. Porque, como decís vos, llorás porque estás sufriendo. No es para cagarle la vida a él”. La Joaqui, sincera, asintió: “No, lo sé. Me gustaría aclararlo. No es un hijo de pu... el por qué lloro. Yo lloro porque tengo que seguir trabajando”.

En el ciclo, la modelo también recordó su propio proceso de sanación tras separaciones dolorosas. “No podía imaginarme que iba a volver a sentir, que iba a volver a amar, que iba a volver a tener proyectos con una persona. Obviamente, en ese momento estás nublado, estás en la oscuridad”, relató. “Pero llega un momento en que el corazón vuelve a abrirse y todo lo que parecía imposible, vuelve a pasar. Hasta el último respiro vamos a ponerle onda”, agregó.

Entre risas, lágrimas y reflexiones, el paso de La Joaqui por el ciclo fue mucho más que una entrevista: fue una muestra de cómo las heridas se atraviesan mejor cuando se las comparte, de cómo la empatía entre mujeres puede ser un salvavidas y de cómo, a veces, los consejos más valiosos llegan desde la pantalla del teléfono, en clips cortos pero cargados de esperanza. Porque, como dice Pampita, en el corazón siempre hay lugar para volver a amar y, como aprendió la cantante, incluso el dolor puede transformarse en fuerza para empezar de nuevo.

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