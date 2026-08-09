Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand

La tregua entre Adrián Suar y Araceli González, luego de más de veinte años de distancia y desencuentros, sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. El acercamiento de la expareja, que en junio pasado sorprendió al público durante un encuentro teatral compartido, marcó un nuevo capítulo en una relación marcada por el paso del tiempo, las heridas y, finalmente, la reconciliación. Pero la escena volvió a tomar protagonismo cuando, en la última emisión del ciclo de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece), el propio Suar se refirió al llanto de Araceli en la misma mesa de la diva, ocurrido en diciembre pasado.

La conversación se activó cuando Mirtha, siempre atenta a los gestos y las historias personales, fue directo al punto: “¿Te amigaste con Araceli?”, le preguntó a Suar en su característico tono intimista. El gerente de Programación de El Trece no dudó en responder: “Sí, me amigué”. Mirtha, recordando el clima emotivo de aquella noche con González como invitada, agregó: “Ay, pobre, lloró sentada acá, cuando vino…”. Suar, sincero, reconoció: “Sí, lo había visto, pobre Ara. Porque todo el mundo había pensado no sé qué cosa. Yo creo que estaba muy tomada emocionalmente por varias cosas personales que le estaban pasando”.

El diálogo avanzó hacia el presente de la relación. Suar dejó en claro que, después de tantos años, lograron hacer borrón y cuenta nueva. La reconciliación, que ya había tenido su primera imagen pública en el teatro, incluyó también a Flor Torrente, la hija de Araceli, que durante mucho tiempo estuvo distanciada de Suar por lealtad a su madre.

La Noche de Mirtha permitió también que Suar hablara de su rol como padre de Toto y Margarita. “Yo creo que soy buen padre. Soy un padre presente, un padre gracioso. He visto mejores versiones de buenos padres, pero yo tengo mi manera de gestionar la paternidad”, reflexionó. Sin eludir autocríticas, el productor se mostró honesto respecto a los desafíos de la crianza y el aprendizaje continuo que implica acompañar a sus hijos en cada etapa.

La emoción de Araceli en la mesa de Mirtha, aquel diciembre, había dejado huella. En ese programa, la actriz se quebró al abordar la relación con su expareja: “No me llevo. Pero no por una elección mía”. A corazón abierto, González profundizó en la dificultad de reconstruir los vínculos tras una separación: “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”. Su respuesta, lejos de la evasión, dejó en claro que la distancia no es siempre una decisión unilateral y que, a veces, pesa más el contexto y las circunstancias que la voluntad de las personas.

Sobre la dinámica con Suar, Araceli fue directa: “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”. A pesar de la distancia y del dolor, la actriz remarcó el respeto que sigue sintiendo por el padre de su hijo y por su trayectoria: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

La reciente reconciliación entre Suar y Araceli permite mirar el pasado con otra perspectiva. El paso del tiempo, la madurez y la importancia de la familia lograron torcer el destino de una relación marcada por el desencuentro, para transformarla en una postal de paz y respeto. Un mensaje que, en tiempos de exposición y polémicas, no deja de ser una rareza valiosa.

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