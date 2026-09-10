Zoe Bogach reaccionó a la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó con una chicana

La separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó volvió a poner a Zoe Bogach en el centro de la escena. La expareja del joven aprovechó la repercusión que generó el final del vínculo para expresarse en redes sociales y dejó varios comentarios que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Bogach, quien se hizo conocida por su participación en Gran Hermano mientras estaba en pareja con Iberó, no dejó pasar la noticia y lanzó una particular chicana contra su ex. Todo comenzó con una breve publicación en la que escribió: “JAJAJAJ EX DE”.

El comentario hacía referencia a una vieja provocación de la influencer hacia Iberó y apuntaba a remarcar que, tras la ruptura con Lola, el joven volvía a ocupar el lugar de “ex de”.





Zoe Bogach explicó por qué reaccionó



La publicación generó críticas entre algunos usuarios de X, quienes cuestionaron que celebrara el final de una pareja. Frente a esos comentarios, Zoe decidió explicar los motivos detrás de su reacción.

“No festejo separaciones, festejo porque, una vez más, la vida me confirma que nunca estuve equivocada”, aseguró la influencer.

Pero su descargo no terminó allí. Bogach también puso el foco en las declaraciones de Iberó, quien había intentado minimizar el vínculo con Tomaszeuski al sostener que nunca habían llegado a ser novios.

Ante esa explicación, Zoe recordó algunas situaciones que, desde su perspectiva, demostraban que la relación entre Manuel y Lola había sido más cercana de lo que él reconoció públicamente.

“Ah, pero la presentabas a toda tu familia, la llevabas todos los findes a tu casa y le regalabas flores. ¿Entonces qué eran? ¿Ahora hace esa aclaración con todas? Forr…”, lanzó Bogach.





La influencer también reparó en un detalle de la publicación que Iberó realizó para comunicar el final de su relación. En particular, cuestionó la fotografía elegida para acompañar el mensaje y apuntó contra el vehículo que aparecía en la imagen.

“Ahora, que grasada subir un comunicado con una foto de un BMW. Wacala”, expresó.

La advertencia de Zoe Bogach

Finalmente, Zoe dejó en claro que, aunque considera que ya logró dejar atrás su relación con Iberó, no piensa desaprovechar las oportunidades que tenga para cuestionarlo públicamente.

“Ay gente, ya superé. Pero después de todo lo que hizo, cada vez que la vida me dé la oportunidad de destruirlo, voy a estar en primera fila. No se desperdicia material juaj”, sentenció.

Así, la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Iberó sumó un nuevo capítulo inesperado con la intervención de Zoe Bogach, quien volvió a dejar en claro que todavía tiene varias cosas para decir sobre su expareja.

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