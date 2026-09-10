Cinthia Fernández acumula una millonaria deuda de expensas

A seis meses de su polémica salida de La Mañana con Moria, Cinthia Fernández atraviesa una etapa profesional alejada de la televisión y enfocada principalmente en sus redes sociales y en trabajos con distintas marcas. En las últimas horas, sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los medios por una situación económica vinculada al country donde vive con sus hijas.

La información fue difundida por Yanina Latorre en SQP, donde mostró un registro en el que figura una deuda de expensas correspondiente a una unidad funcional a nombre de Fernández. Según detalló la conductora, el monto supera los 3,7 millones de pesos y la situación ya habría generado malestar entre otros propietarios.

El tema también quedó relacionado con otro conflicto que Cinthia mantiene dentro del barrio. Latorre recordó el episodio ocurrido con una vecina a raíz de un enfrentamiento protagonizado por la influencer luego de que unos menores ingresaran a su terreno y provocaran daños en la puerta de su vivienda.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la deuda de Cinthia Fernández



Al referirse a la situación laboral de la mediática, Yanina explicó: “Cinthia no está trabajando en la tele, está de novia con su novio que es abogado. Y ella se dedicó ahora a trabajar y por ahí en el estudio no le están dando dinero”.

Luego detalló que Fernández actualmente obtiene ingresos principalmente a través de acuerdos comerciales: “Ella labura mucho con marcas. En el barrio están muy enojados, muy enojados. Acá está toda la lista, y ahí dice ‘unidad funcional 183 Fernández Cintia, 3.752.720, 94. La intimaron, le pidieron, le pidieron... No hay respuesta por ahora. Todavía no la judicializaron”.





La conductora también explicó el reclamo que existiría entre los vecinos del country: “Los vecinos piden por favor que toda esta gente empiece a pagar las expensas porque los 20 palos los absorben los otros”, sostuvo, en referencia al impacto que las deudas de algunos propietarios tendrían sobre el resto.

El otro conflicto que enfrenta Cinthia Fernández en el country



En medio de la explicación, Yanina recordó otro episodio que involucra a Fernández y a una vecina del barrio. “Recordemos que ella está en juicio con una vecina por el gas pimienta. ¿Se acuerdan que un día se enloqueció y fue ahí les tiró gas pimienta?”, relató.

El hecho había ocurrido luego de que unos menores de edad ingresaran al terreno de la influencer y, según se había informado, le rompieran la puerta de su casa de una patada. A raíz de aquel episodio se inició un conflicto judicial con una vecina.

Sobre la posibilidad de que el incumplimiento de las expensas esté relacionado con algún desacuerdo con la administración del barrio, Yanina planteó: “Ella es justiciera. (…) Y ahí banco porque cuando a mí me ponen multas en mi barrio, descuento la multa y pago la expensa sola. (…) Pero siguen mandando, mandando, mandando hasta que un día me hincho los huevos, llamo al administrador, lo puteo arriba abajo y me la sacan”, cerró la conductora.

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