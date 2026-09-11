La China Suárez habría destrozado una foto de Martín Cirio en un camarín

Una llamativa versión sobre la China Suárez y Martín Cirio salió a la luz luego de una revelación de Marina Calabró. Según relató la periodista, la actriz habría destrozado una fotografía del influencer que se encontraba en uno de los camarines de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece.

Calabró contó que conoció la historia durante su paso por el ciclo y posteriormente decidió compartir los detalles de lo que supuestamente había ocurrido. De acuerdo con la información que recibió, el episodio se produjo cuando la China estuvo como invitada en el programa.





"Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó", comenzó diciendo Marina en PrimiciasYa (América TV).

Según explicó, la fotografía de Cirio habría sido la única que apareció dañada dentro del camarín después de que la invitada se retirara. La situación incluso habría obligado a la producción a reemplazarla.

Calabró hizo especial hincapié en ese detalle y consideró que resultaba evidente quién había sido responsable debido a que ninguna otra persona había utilizado el lugar.

"Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa", sostuvo.





Luego aportó más información sobre cómo encontraron el espacio una vez que quedó vacío: "Cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas intactas, excepto la de Martín Cirio, la hizo bolsa".

Finalmente, Marina terminó con el misterio y señaló directamente a la China Suárez como la protagonista de la historia.

"La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó Tatiana a la China. O sea, la tiene de punto fijo", recordó.

De esta manera, Calabró relacionó la supuesta reacción de la actriz con los comentarios que Cirio realizó sobre ella en el pasado, particularmente con el apodo “Tatiana” que el influencer popularizó para referirse a la China.

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