Tras escándalos y una fuerte pelea con Pampita, sorprendió al anunciar su casamiento

Un viaje a Disney terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para Mar Tarrés. La influencer fue sorprendida por su novio, Fabio Canafoglia, quien aprovechó la visita al famoso parque para proponerle casamiento frente al emblemático castillo.

El momento quedó inmortalizado en una serie de fotografías que Tarrés posteriormente publicó en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver su reacción ante la inesperada propuesta y la emoción que le provocó dar un nuevo paso en su relación.

Fiel a su estilo, la modelo curvy recurrió primero al humor para comunicar la noticia a sus seguidores. “Sí, quiero y les juro chicas que yo no lo obligue”, escribió junto a las postales del compromiso.

Sin embargo, detrás de la divertida frase también hubo lugar para una reflexión más personal. Tarrés reconoció que durante mucho tiempo creyó que nunca atravesaría una experiencia de estas características.

“Yo pensé que estas cosas nunca me iban a pasar en la vida”, confesó.





La emoción de Mar Tarrés por la propuesta de casamiento de Fabio Canafoglia



El escenario elegido por su pareja hizo que la propuesta fuera todavía más especial para Mar. La influencer celebró que el compromiso se produjera durante su estadía en Disney y expresó públicamente la felicidad que siente junto a su futuro marido.

“Encima en el lugar más feliz del mundo con la persona que más feliz me hace. Estoy que shoroooo!!!”, manifestó emocionada.

La noticia rápidamente provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes felicitaron a la pareja por el compromiso. Tarrés también aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras a Fabio y destacar el vínculo que mantiene con la mascota de la familia.

“Te amo gordito hermoso. Sos el papá perruno más bueno del mundo!”, expresó.





El anuncio marca un nuevo capítulo en la vida personal de Mar Tarrés, quien durante los últimos años también quedó en el centro de diferentes controversias mediáticas.

Una de ellas tuvo como protagonista a Pampita, luego de que la influencer difundiera un chat privado para cuestionarla por no haber firmado una petición vinculada con un hospital veterinario. En medio del enfrentamiento, la modelo la calificó de “buscafama”.

Tarrés también recibió fuertes críticas por una expresión que realizó durante su participación en La Academia de ShowMatch en 2021. En aquella oportunidad manifestó que buscaba como pareja a “un judío con plata” porque “ellos ahorran”, comentario que generó repudio y cuestionamientos por su contenido discriminatorio.

A esos episodios se sumaron otras polémicas que la tuvieron como protagonista tanto en los medios como en las redes sociales. Esta vez, sin embargo, Tarrés volvió a captar la atención por una noticia completamente relacionada con su vida sentimental.

Tras la propuesta que recibió durante el viaje, Mar Tarrés y Fabio Canafoglia quedaron oficialmente comprometidos y se preparan para comenzar una nueva etapa en su relación camino al casamiento.

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