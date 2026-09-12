La Joaqui presentó a Tiago PZK como su novio

La Joaqui volvió a apostar al amor y finalmente quedó confirmada su relación con Tiago PZK. Después de varias semanas de rumores, imágenes y especulaciones sobre un posible romance, la cantante llevó al músico a un lugar muy especial para ella y lo presentó como su novio.

La confirmación ocurrió durante una cena en la casa de Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, en Florencio Varela. La mujer compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la reunión y dejó un mensaje que terminó de despejar cualquier duda sobre el vínculo. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió Vanesa junto a las fotografías en las que aparece con La Joaqui y Tiago PZK.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los seguidores de ambos artistas. En ellas se puede ver a la pareja sonriente y compartiendo una velada junto a personas muy cercanas a la cantante. La elección del lugar tampoco fue casual. El Noba mantenía una relación muy cercana con La Joaqui, al punto de que la artista lo consideraba como un hermano. Ambos compartieron además una de las canciones más conocidas de la cantante, “Butakera”.

Durante la reunión hubo una cena familiar, momentos de charla y recuerdos del músico fallecido. La presencia de Tiago en ese contexto terminó convirtiéndose en la confirmación pública de una relación que venía generando rumores desde hacía varias semanas.

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