Gran Hermano: Laura Ubfal acusó a Eliana Guercio de ser "gordofóbica"

La relación entre Laura Ubfal y Eliana Guercio sumó un nuevo capítulo de tensión a poco de terminar Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Las panelistas, que ya habían protagonizado diferencias a lo largo del ciclo, tuvieron esta vez un fuerte enfrentamiento que comenzó al aire y luego continuó en otros programas.
El conflicto se desató durante uno de los debates sobre lo que ocurría dentro de la casa. En medio de un intercambio, Ubfal sorprendió al acusar directamente a su compañera de haber tenido actitudes gordofóbicas. "Mirá, no me hagas hablar, Guercio, gordofóbica, lo mostraste desde el primer día", lanzó la periodista.
La acusación no pasó inadvertida y Guercio reaccionó inmediatamente, advirtiéndole que tendría que responder por sus palabras. "Laurita, ahora sí te vas a tener que hacer cargo de lo que decís; me venías provocando mucho, ahora lo vas a tener", contestó.
La discusión no terminó en el estudio de Gran Hermano. Más tarde, Eliana habló en SQP (América TV) y dio su versión sobre el episodio. Allí explicó qué había querido decir con una comparación que involucraba a Ubfal y Yipio, y negó que estuviera relacionada con sus cuerpos.
"Era obvio que la comparación que le hago de Yipio no fue por eso. Estábamos hablando de que Yipio no quería conciliar con Sol, y Charlotte sí. Entonces, al no querer conciliar conmigo, dije: 'Es igual a Yipio'. Ella asume que yo dije que porque son dos gordas. Qué fácil era", sostuvo durante su conversación con Yanina Latorre.
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