Analía Franchín reveló el desgarrador secreto que le confesó su mamá antes de morir

Analía Franchín protagonizó uno de los momentos más conmovedores de PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe. En un frente a frente con Pamela David, la panelista abrió su corazón y recordó a su mamá, quien murió en abril de 2026, y reveló el terrible secreto que le confesó antes de morir.

Pamela David, conductora de Desayuno Americano, aprovechó su momento para preguntarle por el fuerte posteo que Analía había realizado para despedir a su madre y por aquellas cosas que había mencionado que logró perdonarle.

Con mucha entereza, Franchín comenzó a hablar del duro pasado de su mamá y reveló una historia familiar estremecedora.

Ella fue una mujer muy sufrida, muy abusada por sus papás. Mi mamá era una mujer que tenía muchas cicatrices en el cuerpo por los golpes”, contó.

Luego relató que, poco antes de morir, su madre le había anticipado que tenía un secreto para contarle. Sin embargo, Analía explicó que tuvo que preguntarle para que finalmente se lo confesara.

“Ella antes de morirse nos dijo que nos iba a contar un gran secreto, que no me lo contó, se lo tuve que sacar. Yo ya había perdido a mi hermana Sandra y me terminó confesando que su papá abusaba de ella. Que su mamá la agarraba y su papá abusaba de ella”, reveló.

La conductora de PH continuó contando algunos de los episodios de violencia que sufrió su madre durante su infancia: “Fueron cosas tremendas, le han puesto hasta una plancha caliente en la espalda”.

Pero el relato de Analía también estuvo atravesado por otro recuerdo doloroso de su infancia: el intento de suicidio de su mamá.

“Ella tuvo un intento de suicidio... Ese día fui a verla al cuarto y veo el blister de pastillas vacío, ahí me desesperé, no se despertaba. Yo tenía 12 años. Estaba casi muerta”, recordó.

Según relató, cuando su madre finalmente reaccionó, sus primeras palabras la sorprendieron: “Lo primero que me dijo cuando me vio fue un reto: ‘¿Por qué me despertaste? Me quería morir’”.

Aquel episodio marcó profundamente a Analía. “Yo estuve un tiempo enojada con eso, yo decía: ‘Te salvé la vida’”, contó.

Con el paso de los años, sin embargo, logró comprender el dolor que atravesaba su mamá y pudo mirar aquella situación desde otro lugar.

“Después entendí que a ella le dolía tanto el alma. Tuvo mucho sufrimiento”, concluyó Analía Franchín, visiblemente movilizada por el recuerdo de su madre.

Ciudad Magazine