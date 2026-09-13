Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y llevó tranquilidad: “Está bárbara”

Este 12 de septiembre, Juana Viale volvió a estar al frente de La Noche de Mirtha, el programa de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 4 de septiembre por un cuadro de bronquitis.

Para llevar tranquilidad a la audiencia, la conductora incluso hizo algunas humoradas sobre su abuela, quien ya quiere recibir el alta para retomar sus compromisos y salidas.

“Estoy yo porque mi abuelita sigue en la clínica poniéndose de mil maravillas”, dijo Juana al comienzo del programa de eltrece.

Con picardía, Viale agregó: “Hay que retenerla a la señora porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados. Entonces los médicos le dicen: ‘No, Chiquita, quedate un ratito’”.

“Está en la clínica y le mandamos un beso enorme. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”, comentó.

Y cerró, lista para iniciar una nueva emisión de La Noche de Mirtha: “Despreocúpense que está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas. Está bárbara la abuela”.

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