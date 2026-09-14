Luck Ra volvió a hablar y su respuesta tras el romance de La Joaqui y Tiago PZK sorprendió





La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK continúa generando repercusiones y, esta vez, quien quedó nuevamente en el centro de la escena fue Luck Ra. El cantante cordobés realizó una publicación en redes sociales que muchos usuarios interpretaron como una referencia a la relación entre su expareja y el artista con quien alguna vez compartió una relación de cercanía.

La situación tomó fuerza después de que cantante comenzara a mostrarse públicamente junto a su colega. Las imágenes de ambos, compartiendo momentos con personas cercanas a la cantante, terminaron de alimentar las versiones sobre un romance que hasta entonces había circulado principalmente como rumor.

En ese contexto, Luck Ra publicó en TikTok un video acompañado por su canción “Hola Perdida” y sumó una particular reflexión: “Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo”. La frase rápidamente generó comentarios y uno de sus seguidores decidió responderle de manera directa: “Pero no engañaba”.





La historia que volvió a poner a Luck Ra en el centro



La contestación del cantante fue breve, pero alcanzó para que la publicación volviera a quedar bajo la lupa: “Yo tampoco”, escribió Luck Ra. La reacción no puede separarse de las declaraciones que habían realizado anteriormente los protagonistas.

La Joaqui había contado que nunca había atravesado una relación en la que no fuera engañada, una afirmación que llevó a Luck Ra a salir públicamente a defender su posición.

El músico sostuvo en ese momento que nunca le había sido infiel a la cantante. La situación volvió a tomar temperatura después de que aparecieran versiones vinculadas con supuestos encuentros que Luck Ra habría tenido durante un viaje a Ibiza, antes de la ruptura.





El comentario sobre Judas que también llamó la atención



En medio de esa discusión, el cordobés volvió a insistir con su postura y aseguró que no había engañado a su expareja. Por eso, su reciente respuesta en TikTok fue inmediatamente vinculada por los usuarios con toda esa historia. Pero hubo otro episodio que alimentó todavía más las especulaciones.

Entre las respuestas al video apareció un comentario relacionado con la historia bíblica de Jesús y Judas: “Y lo traicionó el amigo, creo”. La frase fue interpretada como una referencia a Tiago PZK, especialmente porque Luck Ra había utilizado anteriormente una definición particular para hablar de su vínculo con el cantante: lo había señalado como su “ex gran amigo”.

El detalle que disparó todavía más las interpretaciones fue que Luck Ra le dio “like” a ese comentario. Aunque el gesto no constituye por sí mismo una confirmación sobre el significado que tuvo para él, muchos seguidores lo tomaron como una señal de respaldo a esa lectura.





¿Cómo se confirmó el romance de La Joaqui y Tiago PZK?



Mientras la polémica alrededor crecía en redes, La Joaqui y Tiago PZK avanzaban públicamente con su relación. Una de las imágenes que más repercusión tuvo mostró a la pareja compartiendo un momento junto a integrantes de la familia de El Noba. El encuentro tuvo especial significado por la cercanía de La Joaqui con el entorno del fallecido artista.

En las imágenes apareció Vanesa Aranda, madre de El Noba, junto a la nueva pareja. Aranda acompañó las fotografías con mensajes afectuosos. En una de sus publicaciones escribió: “Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno”. Luego compartió otra postal junto a ambos y expresó: “Mi niña hermosa”.

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