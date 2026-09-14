Wanda Nara compartió fotos desde Brasil y un detalle hizo que todos la vinculen con Mauro

Después de disfrutar de unos días en Villa La Angostura, donde combinó compromisos laborales con momentos en familia, Wanda Nara volvió a armar las valijas. Esta vez, la conductora de MasterChef Celebrity eligió las playas de Río de Janeiro, Brasil, para tomarse un descanso junto a su pareja, Martín Migueles.

Desde allí, la empresaria compartió varias imágenes de su estadía y mostró parte de la intimidad del hotel en el que se hospedó. Con una privilegiada vista al mar, aprovechó el viaje para relajarse y disfrutar del calor carioca, aunque uno de sus posteos terminó generando todo tipo de comentarios.

Entre las postales que publicó en sus historias de Instagram, Wanda mostró algunos de sus planes dentro de la habitación. “Soy muy fan del room service+peli”, escribió sobre una de las imágenes, mientras que en otra dejó ver las camas listas para descansar y resumió el momento con un simple: “Off”.





El detalle que despertó las especulaciones



Sin embargo, fue una fotografía mucho más cotidiana la que terminó captando la atención de sus seguidores. Wanda compartió una imagen mientras tomaba un café con leche y, en la espuma de la bebida, se podía distinguir una figura que muchos interpretaron como un león.

La particularidad no pasó inadvertida debido a la historia que rodea a Mauro Icardi, con quien la conductora mantiene un fuerte enfrentamiento judicial desde hace tiempo. Es que el futbolista tiene un león tatuado en la espalda y, además, suele utilizar la imagen de ese animal en diferentes publicaciones de sus redes sociales.





Por ese motivo, varios usuarios interpretaron la fotografía como un posible guiño hacia su expareja, aunque Wanda no hizo ninguna referencia directa a Icardi ni explicó si la forma que apareció en la espuma fue simplemente una casualidad.

Mientras tanto, la conductora continúa disfrutando de su estadía en Brasil y compartiendo con sus seguidores distintos momentos de su viaje. Entre el descanso, el hotel y las postales frente al mar, una inesperada figura en su taza terminó convirtiéndose en el detalle más comentado de su escapada.

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