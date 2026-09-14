Tini Stoessel se abrió frente a sus fans: contó cómo continúa su tratamiento de salud mental

Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más personales de su reciente presentación en El Salvador. En medio de su recital de Futttura, la cantante decidió detener por unos instantes el espectáculo para dirigirse directamente a sus fanáticos y hablar sobre un proceso personal que atravesó durante los últimos años.

La artista explicó que fue diagnosticada con depresión y reveló que continúa realizando un tratamiento profesional. Su testimonio se produjo después de una serie de situaciones personales que habían generado preocupación entre sus seguidores y luego de la reprogramación de una presentación que tenía prevista para el sábado.

Finalmente, Tini pudo presentarse este domingo y aprovechó el encuentro con su público para compartir una reflexión sobre su presente y el acompañamiento que recibió durante los momentos más difíciles. “Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó desde el escenario.





Tini Stoessel contó cómo atraviesa su tratamiento



Luego de mencionar el acompañamiento de un profesional de la psiquiatría, Tini habló también sobre su vínculo con la psicología y con sus afectos más cercanos. “A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, sostuvo.

Con esas palabras, la artista dejó en claro que su recuperación no estuvo atravesada únicamente por el trabajo profesional, sino también por la presencia de personas que forman parte de su entorno desde hace mucho tiempo.

En ese mismo sentido, incluyó a sus seguidores entre quienes considera importantes en su presente. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, expresó frente al público. El mensaje fue recibido con especial atención por los fanáticos, que acompañaron sus palabras durante el recital.





La reflexión de la cantante sobre la depresión



El testimonio de Tini se produjo mientras presentaba canciones de Un mechón de pelo, un trabajo discográfico en el que la artista abordó distintas experiencias personales y emociones. A lo largo de su intervención, la cantante puso el foco en la posibilidad de atravesar momentos dolorosos y convertir esas experiencias en una oportunidad para comprenderse de otra manera.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, manifestó.

La frase estuvo dirigida especialmente a quienes encuentran en sus canciones una forma de identificación o acompañamiento frente a situaciones personales complejas.

Tini también reflexionó sobre las distintas etapas que atraviesa una persona y sobre los cambios que pueden surgir después de atravesar experiencias difíciles. “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, expresó.

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