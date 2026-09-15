Una joven puso a la venta una uña postiza de Tini Stoessel y se volvió viral

El fanatismo por los artistas musicales suele derivar en situaciones curiosas, pero en las últimas horas las redes sociales volvieron a presenciar un episodio tan insólito como insuperable. Una usuaria puso a la venta nada más y nada menos que una supuesta uña postiza de Tini Stoessel, exigiendo una suma que desató burlas en internet.

Puso a la venta una uña postiza de Tini Stoessel: la insólita cifra que pidió



Según la publicación en Facebook que se viralizó a través de la cuenta de X (ex Twitter) @porqueTTarg, la insólita reliquia fue tasada inicialmente en 300.000 pesos (con un descuento que la ubicaba en $200.000). En la descripción de la publicación comercial, la vendedora aseguraba que el objeto pertenecería a la cantante de La Triple T: "Esa uña postiza se le salió a Tini Stoessel después de un concierto, el precio también puede ser negociable", aclaró en su oferta informal.

El hecho no tardó en volverse tendencia en todo el país bajo la frase recurrente de la cultura de internet "Ex País", una muletilla utilizada de forma irónica por los usuarios para graficar el nivel de surrealismo cotidiano al que se enfrenta la sociedad local.

Las repercusiones y comentarios en las plataformas digitales no se hicieron esperar: cientos de internautas bromearon sobre el origen real de la uña y la veracidad de la historia, preguntándose cómo podría demostrarse que perteneció a la artista.

Las burlas se enfocaron en el insólito precio pedido por un pedazo de acrílico y en las ofertas de "canje" o "negociación" que proponía la vendedora. De hecho, muchos compararon el caso con otras subastas insólitas de objetos de celebridades a nivel mundial, señalando que la devoción por la estrella pop parece no tener ningún tipo de límite.

Por supuesto, la cantante no hizo declaraciones respecto a esta singular oferta, mientras el aviso continúa alimentando las interacciones, los comentarios y la indignación humorística en el ecosistema digital.

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