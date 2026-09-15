Luana de Gran Hermano quemó a Franco Colapinto





Tras salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández debió responder algunas preguntas sobre su pasado y presente amoroso. De hecho, este lunes la joven se sentó en el living de LAM (América) y dio a conocer un affaire inesperado: reveló que se hablaba con Franco Colapinto antes del reality.

Luego de ser consultada sobre qué famosos le habían gustado y con cuáles había salido, la joven de 29 años se mostró pícara y negó haber tenido un romance con L-Gante o el futbolista Enzo Fernández. No obstante, de manera espontánea deslizó que chateaba con el piloto argentino de Fórmula 1.

Por qué Luana de Gran Hermano y Franco Colapinto nunca salieron



Una vez que respondió que no salió con el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, la exparticipante de Gran Hermano acotó: "Con el que me hablaba era con Colapinto, que no sé si ahora estará de novio...", soltó, sorprendiendo al panel de Ángel de Brito, que apenas atinó a responder que el corredor va y viene con Maia Reficco.

"Me escribí nada más, pero me gustaba", agregó a su relato, y sumó: "Yo ya lo seguía hace mucho, antes de que sea conocido, y ahí empezamos a hablar, y él un día me invita a la casa de Bizarrap. Era Navidad. 'Yo te voy a buscar', no sé qué... y yo le dije 'no puedo, estoy con la familia de mi novio'", contó entre risas.

Por otro lado, la exconcursante del reality de Telefe se puso muy incómoda cuando le preguntaron si había salido con Marcelo Tinelli. Aunque se encargó de negarlo con palabras, su lenguaje corporal y sus gestos hicieron que nadie en el panel creyera su versión de que no había estado con el reconocido conductor y productor.

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