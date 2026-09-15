El nuevo revés judicial de L-Gante tras su desvinculación de MasterChef Celebrity





La situación judicial de Elián Valenzuela, artísticamente conocido como L-Gante, sumó este lunes un nuevo capítulo. En medio del fuerte revuelo mediático provocado por su sorpresiva desvinculación del reality gastronómico MasterChef Celebrity de Telefe, la Justicia ordenó la realización de tres allanamientos en el partido bonaerense de General Rodríguez en el marco de una causa caratulada como "Amenazas".

De acuerdo con la información policial y judicial, los operativos fueron dispuestos por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10, a cargo de la fiscal Toscano, y se concentraron en dos domicilios ubicados dentro del exclusivo country Terravista y en una vivienda particular de la zona, con el objetivo principal de lograr el secuestro de armas de fuego.

La denuncia contra L-Gante y el vínculo con la salida de la TV



La investigación se inició a raíz de una presentación realizada el pasado 29 de agosto por una mujer, quien aseguró haber sido víctima de intimidaciones en el marco de un conflicto por el desalojo de una propiedad que habita junto a su pareja.

Según consta en el expediente, la denunciante relató que primero fue amenazada por un hombre apodado "El Oso", señalado como tío del músico, quien le exigió que abandonara el inmueble bajo el argumento de que pertenecería al cantante de cumbia 420. Días más tarde, de acuerdo con el relato judicial, el propio L-Gante se habría presentado en el lugar acompañado por otros individuos, ingresando por la fuerza y reiterando las intimidaciones.





A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y de diversas tareas de campo llevadas a cabo por personal de la DDI, los investigadores lograron identificar vehículos y sospechosos, elementos que permitieron a la fiscalía solicitar las órdenes de allanamiento al juez de garantías.

Este nuevo frente judicial coincide temporalmente con la abrupta salida del artista de la pantalla de Telefe. Si bien desde el canal emitieron un comunicado para despegarse del músico aduciendo motivos de fuerza mayor y desde su entorno esgrimieron problemas de salud y cuestiones contractuales, los operadores mediáticos deslizaron que la compleja situación judicial del referente del RKT pesó fuertemente en la decisión de la emisora de prescindir de su figura para el certamen conducido por Wanda Nara.

Las autoridades judiciales continuarán evaluando los pasos a seguir de acuerdo con los resultados obtenidos en los operativos realizados en General Rodríguez.

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