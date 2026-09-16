Wanda Nara tendrá su propio reality: cuándo se estrena y en qué plataforma

Wanda Nara sumará un nuevo proyecto a su carrera televisiva y esta vez será protagonista de su propio reality show en Disney+. La empresaria confirmó la noticia a través de sus redes sociales y adelantó algunos detalles de la producción que promete mostrar diferentes aspectos de su vida.

El proyecto llevará por título “Lo querías. Lo tenés” y tendrá, en principio, seis episodios. La serie recorrerá distintas facetas de la mediática, desde su actividad empresarial y laboral hasta su vida familiar y algunos de los episodios que la mantuvieron en el centro de la escena durante los últimos años.

Las grabaciones ya comenzaron y tuvieron como escenarios Italia, Argentina y Uruguay. La producción continuará durante los próximos meses, por lo que todavía resta completar buena parte del material que formará parte de la serie.

El particular anuncio de Wanda Nara



La confirmación llegó mediante un video que Wanda compartió en sus redes sociales y que también fue difundido por la cuenta oficial de Disney Latinoamérica. Allí se la puede ver con un look de “mujer de negocios”, mientras se dirige a firmar el contrato para convertirse oficialmente en la protagonista del nuevo proyecto.

Sin embargo, fiel a su estilo, la empresaria decidió darle un toque personal al momento de la firma. En lugar de utilizar una lapicera, tomó un labial de su propia marca y lo utilizó para estampar su firma en el documento.





“Nos entusiasma muchísimo compartir este proyecto con vos y empezar juntos esta nueva aventura. Qué lindo tenerte con nosotros”, fue el mensaje que la plataforma le envió a Wanda y que ella luego compartió con sus seguidores.

La producción estará a cargo de Komodo Studio y tendrá seis capítulos. El formato buscará mostrar a la empresaria más allá de su habitual exposición mediática, con una mirada sobre su vida cotidiana y los distintos roles que ocupa.

¿Cuándo se estrena el reality de Wanda Nara?



Por el momento, Disney+ no confirmó una fecha exacta de estreno. La plataforma solamente adelantó que la producción llegará “muy pronto” y que estará disponible de manera exclusiva dentro de su servicio de streaming.

El nuevo reality promete seguir de cerca a Wanda en diferentes escenarios y mostrar aspectos de su vida como madre, empresaria y figura pública, además de abordar algunos de los momentos que generaron mayor repercusión alrededor de su figura.

De esta manera, Wanda Nara vuelve a apostar por la televisión y el streaming con un formato que tendrá su vida como eje central y que buscará mostrar una versión más personal de una de las figuras argentinas con mayor exposición pública.

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