El importante cambio estético al que se sometió Luck Ra: "Lo lograron..."





En las últimas semanas, Luck Ra estuvo en el ojo de la tormenta tras su polémica separación de La Joaqui, en medio de acusaciones de infidelidad y de insensibilidad a la hora finalizar el vínculo con la referente del RKT. Lo cierto es que el cantante de cuarteto parece haber pasado página y un reciente posteo es prueba de ello.

"Lo lograron, me voy a hacer los dientes", escribió el artista en su cuenta de Instagram, con una imagen donde se lo ve junto a su dentista.

Luck Ra se quebró en pleno show y dejó un conmovedor mensaje sobre la autoaceptación



Durante una presentación en la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche, el cantante cordobés atravesó un momento muy emotivo arriba del escenario. En medio de una fuerte ola de críticas sobre su apariencia física y su rostro en redes sociales —intensificada tras su separación de La Joaqui—, el artista decidió frenar el concierto para reflexionar públicamente con lágrimas en los ojos.

Visiblemente conmovido, hizo referencia directa a las burlas que recibe a diario sobre su aspecto e incluso sobre el diente partido que conserva tras un accidente en un show anterior: "Se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura. Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek, tengo un diente partido que ni siquiera me lo quiero arreglar".





Dirigiéndose en especial a los niños y jóvenes presentes en el público, el músico instó a no dejarse influenciar por los estándares de belleza ajenos y a priorizar el valor personal por sobre las críticas externas: "En la infancia uno puede llegar a sufrir eso. Y cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es. Tal vez en el colegio pueden llegar a sufrir esas cosas y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón. Cada imperfección que les digan es su marca personal".

El momento culminó entre aplausos y muestras de apoyo de sus fanáticos, convirtiéndose en uno de los testimonios más virales del artista respecto a la presión estética en la industria musical.

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