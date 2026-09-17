Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, quedó involucrado en una millonaria estafa

Una investigación por una estafa Ponzi de alrededor de US$ 35 millones terminó involucrando inesperadamente a Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y esposo de Taylor Swift. El deportista fue identificado entre los damnificados por las maniobras de Siddharth Jawahar, quien acaba de ser condenado a 11 años de prisión.

El nombre del jugador salió a la luz durante una audiencia celebrada el martes. Si bien se confirmó que estuvo entre los inversores afectados, hasta el momento no trascendió cuánto dinero perdió Kelce como consecuencia del fraude.

Jawahar, que en enero se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico, deberá además devolver US$ 31,3 millones a las víctimas. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las pérdidas ocasionadas por sus maniobras superaron los US$ 25 millones.

El esquema funcionó entre 2016 y 2023 y logró captar aproximadamente US$ 35 millones. Sin embargo, los fiscales señalaron que solamente unos US$ 10 millones fueron efectivamente invertidos.





Cómo funcionaba el esquema Ponzi que tuvo a Travis Kelce entre sus víctimas



Uno de los puntos centrales de la investigación estuvo puesto en el destino que Jawahar daba al dinero que recibía. Según los fiscales, el 99% de los fondos enviados a su firma de inversión fueron colocados en una única acción, Philip Morris Pakistan.

A pesar de que las acciones de la compañía continuaban perdiendo valor, Jawahar habría comunicado a sus clientes que sus inversiones seguían obteniendo ganancias.

Al mismo tiempo, utilizaba el dinero aportado por nuevos inversores para pagar a clientes anteriores, una de las características del esquema Ponzi. Parte de los fondos también habría servido para sostener un "estilo de vida extravagante".

Vuelos en aviones privados, departamentos en Austin y Nueva York, comidas en restaurantes y compras en tiendas de ropa aparecen entre los gastos personales que, según la acusación, fueron financiados con el dinero de los inversores.

El antecedente que vinculaba a Travis Kelce con la firma



La relación de Kelce con una compañía asociada a Jawahar ya había sido mencionada públicamente varios años antes de conocerse la condena.

En 2021, la revista Forbes publicó un artículo en el que señalaba que el jugador de los Kansas City Chiefs era inversor de un fondo creado por Swiftarc, una firma de inversiones que había sido cofundada por Sid Jawahar.

Cinco años después de aquella publicación, Kelce fue identificado oficialmente como una de las víctimas durante la audiencia del martes.

Por ahora, el esposo de Taylor Swift no realizó declaraciones públicas sobre el caso. Tampoco se dio a conocer cuál fue el monto que había destinado a la inversión ni qué cantidad de dinero terminó perdiendo.

Mientras tanto, Jawahar deberá cumplir 11 años de prisión federal y afrontar la devolución de US$ 31,3 millones a los damnificados, tras haber recaudado alrededor de US$ 35 millones mediante el esquema desarrollado entre 2016 y 2023.

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