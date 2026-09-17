Gran Hermano 2026 en números: récord de votos, cuánta plata ganó la campeona, cuántos días estuvo

La gran final de Gran Hermano marcó un verdadero hito en la televisión nacional. El exitoso reality show conducido por Santiago del Moro cerró su temporada batiendo fuertes récords de participación del público. Solange Abraham se coronó como la indiscutida campeona tras superar a Yipio en un ajustado duelo telefónico.

¿Cuántos votos hubo en la final de Gran Hermano 2026?



El cierre del programa superó absolutamente todas las expectativas de la producción de Telefe. Según las cifras oficiales, se contabilizaron casi 30 millones de votos en la definición mano a mano, estableciendo un nuevo récord histórico para el formato en el país. Horas antes de la gala, el propio presentador había anticipado la magnitud del evento al revelar que la votación estaba reñida y el público premiaría a la jugadora más fuerte.

¿Cuánta plata ganó la campeona Solange Abraham y cuál es el premio?

Al alzarse con el ansiado primer puesto, la modelo y estratega tucumana se hizo acreedora de un jugoso premio económico de $70 millones, además de una casa a estrenar y el tradicional trofeo de la competencia diseñado especialmente por el reconocido orfebre Payarols. Por su parte, la creadora de contenido uruguaya Yipio se llevó un premio de $20 millones tras haber quedado en el valioso segundo lugar.

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¿Cuántos días estuvo aislada la ganadora del reality?



La resistencia mental fue una pieza fundamental para la victoria. Solange permaneció 172 días de encierro continuo en esta edición Generación Dorada. Sin embargo, si se suman los 126 días que había vivido durante su participación original en la histórica temporada de 2011, la flamante triunfadora acumuló un total de 298 días conviviendo dentro de la casa a lo largo de su vida televisiva. Su mayor rival, Yipio, pasó un total de 193 días aislada en el actual certamen antes de despedirse feliz y agradecida con la gente.

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