Mirtha Legrand volvió a ser internada tras una recaída de su cuadro bronquial

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber recibido el alta médica hace apenas cinco días. La conductora había permanecido casi una semana en la institución debido a un cuadro respiratorio bronquial.

Según trascendió, Mirtha ingresó nuevamente por la guardia durante las últimas horas y los médicos resolvieron que permaneciera internada para continuar con los controles y el seguimiento de su estado de salud. La nueva hospitalización se produjo después de una recaída durante su recuperación en su domicilio.

La conductora había recibido el alta el domingo 13 de septiembre, luego de evolucionar favorablemente durante los días que permaneció bajo atención médica. En ese momento, desde el Sanatorio Mater Dei habían informado que continuaría su recuperación en su casa.

Hasta el momento, no se difundió un nuevo parte médico oficial que detalle las causas de esta segunda internación ni precise cómo evoluciona actualmente.

La primera internación había comenzado el lunes 7 de septiembre, cuando Mirtha ingresó al Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial. Durante su estadía, los partes médicos habían señalado una evolución favorable y sin complicaciones.

La noticia de su nueva internación se conoció este viernes y volvió a generar preocupación en torno a la salud de la histórica conductora, que en febrero de 2027 cumplirá 100 años.

Por el momento, su programa continuará con modificaciones en su conducción mientras se espera conocer nuevos detalles sobre su evolución.