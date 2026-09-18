Yanina Latorre se metió en la polémica por el bikini de la China Suárez





La polémica que se generó alrededor de las fotos en bikini de Eugenia "La China" Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre decidiera opinar sobre la respuesta de la actriz a quienes cuestionaron su cuerpo. La conductora analizó la situación y lanzó fuertes comentarios sobre su presente.

Lejos de mostrarse de acuerdo con la manera en la que Suárez enfrentó las críticas, Latorre cuestionó su actitud y también hizo referencia a Mauro Icardi. “Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”, comenzó diciendo la conductora.

Sin embargo, Yanina dejó en claro que no comparte los comentarios negativos sobre el físico de la actriz y destacó su figura. “Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno”, continuó Latorre.





Yanina Latorre cuestionó la reacción de la China Suárez



Más allá de defenderla frente a las críticas sobre su cuerpo, la conductora puso el foco en la decisión de la China Suárez de responder públicamente a los cuestionamientos que recibió.

En ese sentido, criticó el motivo del descargo de la actriz y fue contundente: “Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”.

Luego, Latorre fue todavía más lejos y opinó sobre la rutina que tendría actualmente Suárez junto a Mauro Icardi, al tiempo que cuestionó que la pareja pase gran parte de su tiempo junta.

"Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó sin piedad.

Finalmente, Yanina resumió su postura sobre la dinámica de una relación y remarcó la importancia de conservar espacios individuales: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”, concluyó.

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