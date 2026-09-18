Polémica con Marta Fort tras mostrar a su nueva perrita: el detalle que desató críticas

Royce, la nueva perrita de Marta Fort, se convirtió rápidamente en protagonista de las redes sociales. Lo que comenzó como una tierna presentación de la mascota terminó generando una ola de cuestionamientos hacia la hija de Ricardo Fort por un detalle que varios seguidores no dejaron pasar.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió diferentes imágenes de la pequeña y contó cómo fueron sus primeras horas juntas. “Pasaron cosas, hay una nueva integrante en la familia”, anunció al presentarla ante sus seguidores.

Marta también reveló el particular nombre que eligió para su mascota y explicó qué hay detrás de esa decisión. “Es Royce, es un amor, es ella... ahora le vamos a comprar cuchita”, comentó antes de precisar: “Se llama Royce, por Rolls Royce”.

El nombre tiene un significado especial para la joven debido a que Rolls-Royce era una de las marcas de autos de las que Ricardo Fort era fanático, por lo que la elección también representa una manera de recordar a su papá.

Por las características de su pelaje, la cachorra sería una Bulldog Francés Fluffy, variedad que se diferencia por tener el pelo más largo.





El detalle de la perrita de Marta Fort que generó críticas



La presentación de Royce no pasó inadvertida y rápidamente aparecieron cuestionamientos hacia Marta. El motivo fue que se trata de una mascota de raza, situación que llevó a varios usuarios a plantear la importancia de adoptar animales en lugar de comprarlos.

“¡Adoptá!”, expresó una persona al conocer la noticia. Otro usuario se manifestó en el mismo sentido y escribió: “Adopten, no compren”.





Además, algunos seguidores mostraron preocupación por la edad de Royce y los cuidados que debería recibir durante sus primeros meses. “Tiene que tener vacunas, cuidalo mucho”, advirtió una usuaria. Otra agregó: “Es muy chiquito para estar en tantas manos”.

Los cuestionamientos también alcanzaron a la crianza de determinadas razas. “Lástima que son perros genéticamente modificados por un humano”, lanzó una persona.

Otra seguidora volvió a plantear la posibilidad de adoptar y manifestó: “¿Por qué no adoptas? Hay tantos animales que buscan una familia, nunca un perro de un refugio”.

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