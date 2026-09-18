Filtran la entrada de Julieta Poggio a MasterChef, con un palito a la China Suárez

MasterChef Celebrity vuelve a la pantalla de Telefe el lunes 28 de septiembre y algunos adelantos de las grabaciones comenzaron a filtrarse en los programas de espectáculos. Una de las participantes es Julieta Poggio quien, al ingresar al show, no dudó en saludar a Wanda Nara con un notorio palito a la China Suárez.

"Hola Wanda, me muerou", dijo la exparticipante de Gran Hermano, provocando la risa espontánea de la conductora y de todos los presentes.

Por supuesto, este breve clip se viralizó en redes sociales, dado que remite a una histórica frase que la China Suárez dijo antes de conectar con Mauro Icardi.

"Hola Wanda, me muerou", la histórica frase de la China Suárez inmortalizada en redes sociales



La frase "Hola Wanda, me muerou" nació de una transmisión en vivo de Instagram que realizó la China Suárez tiempo antes del célebre estallido del Wandagate en octubre de 2021. Mientras leía comentarios de sus seguidores, advirtió que Wanda Nara se había sumado a la transmisión para dejarle un saludo.

Sorprendida y halagada, la actriz reaccionó en tono de profunda admiración saludando a la empresaria y expresando entusiasmo por el cruce.





Tras el vínculo entre la actriz y Mauro Icardi (cuando aún estaba junto a la conductora), la frase se inmortalizó como una clásica oración que podría pronunciar "alguien que está a punto de traicionarte emocionalmente o que podría intentar conquistar a tu pareja", tal como hizo la actriz con Wanda.

Cabe señalar que, cuando estalló el escándalo mediático por los chats entre la China e Icardi, los usuarios de internet rescataron este video como una prueba de la cordialidad pública y la buena onda previa que existía entre ambas.

Por qué Julieta Poggio utilizó la frase de la China Suárez para saludar a Wanda Nara



Por supuesto, Julieta Poggio aprovechó que la conducción está en manos de Wanda para recordar tan memorable momento y "pinchar" a la actriz, luego de haber tenido conflictos con la China Suárez que, en un principio, comenzaron como roces mediáticos y escalaron rápidamente con cruces directos en redes sociales y televisión.

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