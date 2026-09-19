Gladys "La Bomba Tucumana" le respondió a Marcelo Polino: "Está recontra desubicado"

Gladys “La Bomba” Tucumana protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Polino luego de que el periodista cuestionara sus declaraciones sobre las dificultades económicas que atraviesa para sostener su local gastronómico en Recoleta. La cantante no se quedó callada y respondió con dureza a los comentarios que recibió, especialmente después de que Polino ironizara sobre su situación y le sugiriera repartir empanadas en la calle.

“Me parece que él está recontra desubicado. Voy a hablar por mí, desconozco sus finanzas y su realidad. Me gustaría que averigüe de qué Estado he vivido yo alguna vez en mi vida”, lanzó Gladys al referirse a los dichos del periodista. La artista también cuestionó que Polino opinara sobre su realidad económica sin conocer en profundidad su situación y defendió los años de trabajo que lleva en el mundo del espectáculo.

El conflicto había comenzado después de que Gladys contara públicamente las dificultades que enfrenta con su emprendimiento gastronómico debido al incremento de los costos. En una entrevista había explicado que el aumento de los insumos y los problemas para afrontar los salarios de sus empleados complican el funcionamiento del negocio. “Me sube la cebolla, me sube la materia prima, no le puedo pagar a los empleados. Está todo muy difícil”, había expresado.

A partir de esos dichos, Polino cuestionó la postura de la cantante y realizó una irónica sugerencia vinculada con su local. La respuesta de Gladys no tardó en llegar y también incluyó una fuerte referencia a sus convicciones políticas: “Yo soy justicialista y me hago cargo. Ya que él es periodista, entre comillas porque hace chimentos, que averigüe”.

La Bomba Tucumana también defendió su trayectoria y dejó en claro que no considera que tenga que demostrarle nada a nadie. “Yo no soy ninguna estúpida, por eso sigo en el medio solita hace 45 años. Algo debo tener y algo le debe gustar a la gente de mí”, sostuvo en medio del enfrentamiento.

Además, la cantante rechazó la idea de que debería salir a regalar comida frente a su comercio. “Yo no tendría que hacer nada, no tengo por qué pararme en la puerta de mi local a regalar empanadas. No tengo ningún comedor, pero que busque archivos, porque en mi provincia me cansé de ayudar”, afirmó.

El cruce se produjo en medio de una nueva etapa que Gladys analiza para su vida profesional. La artista confirmó en los últimos días que evalúa involucrarse de lleno en la política y trabajar dentro del justicialismo en Tucumán. Incluso había explicado que, si finalmente toma esa decisión, estaría dispuesta a dejar la música para dedicarse a la actividad política.

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