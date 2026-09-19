Tini Stoessel habló por primera vez de su conflicto familiar

Tini Stoessel atraviesa un momento personal complejo y, por primera vez, decidió poner en palabras cómo se siente en medio de la situación familiar que mantiene en reserva. Durante su presentación de este viernes en Colombia, la cantante no pudo contener la emoción al escuchar a sus seguidores corear “no estás sola”.

El gesto del público la llevó a detener el show durante unos minutos y hablar sobre el proceso que está atravesando. Sin mencionar directamente a sus padres ni brindar detalles sobre lo ocurrido puertas adentro de su familia, Tini eligió una palabra para describir su presente: “duelo”.

La artista también destacó el acompañamiento que encuentra en sus fanáticos y aseguró que las canciones funcionan como un punto de encuentro para quienes atraviesan situaciones personales difíciles.

La reflexión de Tini Stoessel sobre el momento que atraviesa

“Es evidente que me están acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, expresó Tini frente al público colombiano, dejando en claro que es consciente de que sus seguidores conocen parte del contexto que atraviesa su familia.

Luego, la cantante amplió su reflexión y destacó que el vínculo con sus fanáticos trasciende lo musical, especialmente en momentos personales difíciles.

“Pero lo más, lo más lindo también de todo esto es que, seguramente, muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, agregó.

Las palabras de Tini se producen después de varias semanas en las que las diferencias dentro de la familia Stoessel quedaron expuestas públicamente. Hasta ahora, la artista había mantenido silencio sobre el tema y evitó referirse de manera explícita a la situación, aunque en sus últimas presentaciones protagonizó distintos momentos de fuerte emoción.

Durante su gira FUTTTURA, por ejemplo, sus fanáticos habían comenzado a cantarle “no estás sola”, una demostración de cariño que también la había movilizado profundamente sobre el escenario.

Esta vez, sin embargo, Tini decidió compartir una reflexión más personal y definió como un “duelo” el proceso que atraviesa. Sin revelar qué sucedió ni referirse directamente al conflicto familiar, la cantante encontró en sus seguidores y en la música un espacio para expresar cómo se siente mientras transita este momento.

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