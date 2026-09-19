Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara por el tratamiento de una de sus hijas

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin y ahora surgió una nueva polémica relacionada con una de sus hijas. En las últimas horas se conoció que la psicóloga que atendía a Isabella habría dejado de hacerlo a raíz de un problema con el pago de sus honorarios, una situación que el futbolista habría descubierto de manera inesperada.

Según contaron en Puro Show, Icardi llevó a su hija al consultorio sin saber que la profesional ya había decidido interrumpir el tratamiento. Fue entonces cuando se habría enterado de lo ocurrido y recibió una contundente respuesta por parte de la psicóloga: “No me pagaron, yo no la atiendo más a la nena”.

La información también fue abordada en Intrusos, donde explicaron que existiría un acuerdo entre Icardi y Wanda respecto de quién se hace cargo de los tratamientos psicológicos de sus hijas. Mientras el delantero tendría a su cargo el tratamiento de Francesca, Wanda sería quien debería afrontar los gastos correspondientes a Isabella.

El inconveniente habría comenzado cuando la profesional dejó de recibir los pagos correspondientes y, según lo relatado en televisión, habría intentado comunicarse con Wanda para solucionar la situación. Ante la falta de respuesta, decidió dejar de atender a la menor y habría realizado una presentación para dejar constancia de lo sucedido.

El dato que más habría molestado a Icardi es que, de acuerdo con la versión difundida, él no estaba al tanto de que la psicóloga había dejado de atender a Isabella. “Mauro no estaba al tanto. Llegó Mauro con la nena y ahí la psicóloga le dice: ‘No me pagaron, yo no la atiendo más a la nena’”, contaron al aire.

La situación volvió a tensar todavía más la relación entre Icardi y Wanda, que desde su separación mantienen una disputa que incluye cuestiones vinculadas con sus hijas, acuerdos económicos y diferentes decisiones relacionadas con su crianza.

Mientras tanto, trascendió que desde el entorno de Wanda se habría planteado como alternativa que Isabella continúe su tratamiento con una profesional incluida dentro de la cartilla de su cobertura médica. El nuevo episodio vuelve a poner a las hijas de la expareja en el centro de una disputa que suma capítulos casi a diario y que ahora quedó atravesada por una inesperada situación en el consultorio de la psicóloga de Isabella.

Minutouno.com