Difundieron el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas seis días después de haber recibido el alta médica del mismo centro de salud, donde había permanecido una semana por un cuadro de bronquitis. Según pudo saber Teleshow, la conductora de 99 años ingresó por la guardia y quedará en observación. Allegados a la conductora le dijeron a este medio que, durante la mañana, se encontraba bien.

“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico al que logró acceder Teleshow. Y cerró: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

La primera internación de Legrand había comenzado el lunes 7 de septiembre, cuando la conductora se ausentó de sus compromisos televisivos. En un inicio, su entorno familiar indicó que atravesaba un cuadro gripal, aunque el diagnóstico médico precisó un problema respiratorio de tipo bronquial que derivó en su hospitalización en una habitación común del sanatorio.

Durante esa semana, el Sanatorio Mater Dei emitió una serie de partes médicos —todos firmados por su director, Enrique Echagüe— que dieron cuenta de una evolución favorable. El viernes 12 de septiembre, el comunicado oficial señaló que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. El domingo 13, fuentes cercanas a Legrand confirmaron a Teleshow que Chiquita estaba “de muy buen ánimo” y recibía visitas de familiares y amigos dentro del sanatorio.

El alta médica se concretó el mismo domingo. El comunicado oficial indicó: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”. La conductora se retiró por el sector de estacionamiento del Mater Dei y regresó a su departamento de la avenida del Libertador, donde quedó al cuidado de familiares y allegados.

El día siguiente de recibir el alta médica, Marcela Tinayre, su hija, consultada por el cronista de LAM (América TV), la hija de la diva confirmó la buena evolución de la diva y adelantó su intención de retomar pronto sus actividades laborales. “Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden”, explicó Tinayre al ser consultada por el estado de salud de su madre, quien había permanecido internada desde el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis.