Dramática confesión de Eliana Guercio sobre un momento límite

El resurgimiento de la polémica entre Eliana Guercio y Ximena Capristo de las últimas semanas, sumado a los constantes enfrentamientos con Laura Ubfal, llevaron a que la expanelista de Gran Hermano a que recuerde su pasado más oscuro.

“La pasé horrible, de verdad muy feo”, exclamó sobre el conflicto con Capristo que se remonta a 2006, cuando ambas compartían cartel en Pasajeros de la risa.

“Era un hostigamiento permanente en televisión. Yo no volví al teatro por el hostigamiento, por la vida que me hacía vivir Ximena ahí”, aseveró en PH.

Hasta que lanzó una frase delicada: “Yo estaba viendo la televisión y ni siquiera tenía un balcón... Tenía una ventanita”.

“Dije ‘si yo me caigo y no me muero, voy a quedar como un peso para mi familia’. Y gracias a Dios algo me iluminó y no lo hice, pero me sentí muy presionada desde el acoso. Era muy duro para mí. Para mí todo lo que estaba viendo en ese momento era muy fuerte”, explicó llena de lágrimas la esposa de Sergio Chiquito Romero.

Y justificó: “Conmigo hubo un ensañamiento fuerte y era un tema que medía mucho en la televisión. Entonces eran todos los días móviles dos, tres horas, con gente diciendo barbaridades de mí con mucha saña. Dentro del teatro lo mismo. Era una tortura para mí“.

“Yo estaba desesperada quería terminar de sufrir porque y nadie veía que estaba sufriendo”, cerró Eliana Guercio tras aludir al mítico cachetazo a Marcelo Polino en pleno vivo de Intrusos

Línea 135

Asistencia al suicida

Ciudad Magazine