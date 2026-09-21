La supuesta infidelidad que habría provocado una ausencia en la boda de Tini y De Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzó a generar repercusiones y una vieja polémica volvió a quedar en el centro de la escena. En LAM (América TV) revelaron detalles de la lista de invitados y aseguraron que detrás de una de las grandes ausencias estaría la versión de una supuesta infidelidad del futbolista con Emilia Mernes.

Entre los famosos que formarían parte de la celebración aparecen Duki, Emilia Mernes, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, mientras que un nombre muy cercano al entorno de Tini habría quedado afuera: Lizardo Ponce.

Según contó Pilar Smith, el influencer habría sido señalado por instalar aquella versión sobre un supuesto vínculo entre De Paul y Emilia, algo que habría generado un fuerte enojo y terminado afectando su relación con la pareja.





La supuesta infidelidad de Rodrigo De Paul con Emilia Mernes



Durante el programa, Pilar Smith explicó cuál sería el origen del distanciamiento y citó la información que recibió de una persona cercana a Tini: “El responsable de instalar que Rodrigo le fue infiel con Emilia fue Lizardo, por eso están enojados con él, eso dice una amiga”.

La periodista también aseguró que el conflicto entre Tini y Emilia Mernes habría quedado atrás después de que ambas mantuvieran una conversación y se pidieran disculpas.

“Ellas hablaron y se pidieron disculpas. Emilia sigue a Rodrigo y a Tini y De Paul a ella también”, sostuvo Smith, al referirse a la situación actual entre las artistas.

En ese sentido, agregó: “Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda. Está todo arreglado”.





La propia periodista también confirmó que, de acuerdo con la información que recibió, Emilia asistirá a la boda junto a Duki, mientras que Lizardo Ponce no formaría parte de la celebración.

Por ahora, la supuesta infidelidad continúa siendo una versión atribuida a las fuentes citadas en LAM y no una confirmación de los protagonistas. Lo cierto es que el tema volvió a instalarse a partir de la lista de invitados y de la llamativa ausencia de quien durante años fue cercano a Tini.

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