Inesperado y picante cruce entre Bandana y Emilia Mernes

Las integrantes de Bandana protagonizaron un momento de tensión durante el streaming de Popstars, cuando Lowrdez Fernández sorprendió al revelar un supuesto cortocircuito con Emilia Mernes por una canción que la artista terminó grabando por su cuenta.

Todo comenzó cuando Lowrdez decidió saludar públicamente a Emilia y expuso una situación que, hasta ese momento, no había trascendido. “Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras”, lanzó la cantante.

La frase generó inmediatamente la reacción de Lissa Vera, quien no dejó pasar la oportunidad para sumar picante al momento: “Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera”. La revelación despertó la curiosidad de Valen Rizzuti, que quiso saber qué había ocurrido y por qué Emilia no había participado de la grabación junto a Bandana.

Qué pasó entre Bandana y Emilia Mernes



Ante la pregunta, Lowrdez explicó: “No sabemos, de repente nos dijeron: 'Emilia ya lo grabó sola, lo sacó'”. La respuesta abrió un nuevo interrogante y llevó a Lissa Vera a realizar una pregunta todavía más directa: “¿Con el permiso de quién?”.

La respuesta de Lowrdez fue contundente y dejó en claro que no había dado su autorización para aquella versión: “Yo no la bendije”.

En medio del intercambio, Virginia da Cunha intentó bajar la tensión y recordó un gesto que Emilia había tenido con Bandana durante uno de sus shows más importantes. “Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez”, señaló la cantante.

Sin embargo, el comentario no alcanzó para cerrar la discusión. Lejos de mostrarse conforme, Lowrdez volvió a lanzar una frase filosa sobre el homenaje que Emilia le había realizado al grupo: “El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta”.

El inesperado cruce generó sorpresa entre quienes participaban del streaming y volvió a poner sobre la mesa la relación entre las integrantes de Bandana y Emilia Mernes, a partir de una canción que finalmente tuvo una versión grabada por la artista.

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