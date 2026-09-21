La China Suárez mostró el debut futbolístico de Amancio y reveló el inesperado festejo

Amancio, el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, tuvo este domingo un día muy especial: disputó su primer campeonato de fútbol y sorprendió a su mamá con un debut que tuvo todos los condimentos, incluido un gol.

La actriz acompañó al pequeño durante la jornada y luego compartió distintos momentos en sus redes sociales. Para la ocasión, Amancio eligió nada menos que la camiseta de la Selección Argentina, con la que salió a la cancha para dar sus primeros pasos en el deporte.

La China no ocultó su orgullo y publicó una imagen de su hijo junto a un mensaje lleno de ternura: “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”.





El primer gol de Amancio y el divertido festejo de la China Suárez



Pero la jornada tuvo un momento todavía más especial. Amancio logró convertir su primer gol en un campeonato, algo que su mamá no dudó en celebrar y compartir con sus seguidores.

“Y metió un gol”, escribió la actriz junto a otra fotografía del pequeño, acompañando la publicación con una carita emocionada y un corazón rojo.





Más tarde, la China compartió un divertido video en el que se la escucha preguntarle a su hijo quién había metido su primer gol. “¿Mi primer gol?”, respondió Amancio, sorprendido.

Ante la respuesta, la actriz hizo una aclaración: “Bueno, en un campeonato”. La escena provocó la reacción de la China, que acompañó el video con un emoji de risa y una frase que resumió el momento: “Se agrandó”.

Así, entre goles, festejos y mucha emoción familiar, Amancio tuvo su primer acercamiento al fútbol. Y aunque todavía es demasiado pronto para saber si continuará por ese camino, su debut ya tuvo un detalle que lo emparenta con otra figura cercana a su familia: Mauro Icardi, reconocido por su carrera como futbolista.

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