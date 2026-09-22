Insólita respuesta de Mauro Icardi tras ser inhabilitado para conducir

Mauro Icardi volvió a protagonizar una polémica, esta vez por una situación vinculada al tránsito. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitarlo preventivamente para conducir luego de que se viralizara un video en el que se veía a la China Suárez con parte del cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista estaba al volante.

Al revisar su documentación, las autoridades detectaron que su licencia argentina estaba vencida.

Frente a la medida, el delantero decidió responder públicamente a través de X, ex Twitter, aunque en lugar de limitarse a explicar su situación documental, lanzó una serie de fuertes cuestionamientos contra el organismo bonaerense.

Icardi aseguró que cuenta con una licencia italiana vigente hasta 2029 y comenzó su descargo poniendo en duda cómo podían haber “inhabilitado” ese registro. Luego subió el tono y disparó: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”.





El insólito descargo de Mauro Icardi tras la medida



El futbolista continuó con su crítica y aprovechó la situación para cuestionar el estado de las calles bonaerenses. “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”, escribió.

Pero Icardi fue todavía más lejos y acusó al organismo de brindar información falsa. “Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, expresó en su publicación.

En el mismo mensaje, el delantero explicó que, según su interpretación, cuando una persona realiza la conversión a una licencia europea debe entregar el registro argentino. Por ese motivo, volvió a cuestionar que se hablara de una inhabilitación de su documentación italiana.

“¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, lanzó.

La intervención del Ministerio se produjo después de que las autoridades tomaran conocimiento del video y verificaran la situación de la licencia argentina. La Provincia informó que la medida adoptada contra Icardi es de carácter preventivo.

Mientras tanto, el futbolista optó por responder con dureza y poner el foco en el organismo estatal. Sin embargo, el episodio también volvió a dejar expuesta la situación de su documentación y el comportamiento registrado en el video que dio origen a la intervención de las autoridades.

minutouno.com



