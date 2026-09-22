Homero Pettinato reveló un dato escalofriante sobre el hombre que lo amenazó

Homero Pettinato habló con PrimiciasYa (América TV) luego de realizar una denuncia contra el hombre que lo amenazó de muerte este lunes, cuando se encontraba a la salida del programa de streaming. En diálogo con el ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, el conductor contó nuevos detalles sobre la situación que atraviesa junto a Sofía Gonet.

Pettinato explicó que el comportamiento del hombre no se limita a las publicaciones y mensajes en redes sociales. Según relató, el sujeto incluso realiza determinados rituales vinculados con la influencer. “Algunas veces le hace brujerías y rituales con fotos de ella. Él dice que es de protección. Yo creo que lo que hace es hostigamiento”, aseguró.

Además, el conductor describió la cantidad de contenido que el hombre publica diariamente sobre Gonet y aseguró que la situación se volvió cada vez más intensa. “Las historias que sube a sus redes son todas sobre ella. Él sube 100 historias por día de Sofía. Está obsesionado”, sostuvo.





Homero Pettinato dio más detalles de la denuncia que hizo por amenazas



Luego de salir de su programa de streaming, el influencer hizo unos videos para sus historias de Instagram contando mejor lo que sucedió y le pidió a sus seguidores que no vayan a hostigar a la persona que lo amenazó.

"Hice la denuncia en la Policía, normal, como cualquier hijo de vecino. Lo que hay que hacer cuando te pasan este tipo de cosas. Como dije antes, yo sentía que el peligro no era real, era algo de redes sociales. Mucha de las amenazas que él mandaba eran de perfiles falsos. Pero que se apersone en frente mio, en el lugar que siempre dice que me va a pegar un tiro en la cabeza fue suficiente para tomar cartas en el asunto y de reportarlo. Creo que Sofi va a hacer lo mismo, no hay que dejar crecer esto", dijo.

Luego, sumó: "No quiero que lo violenten, amenacen, persigan o escrachen. No es por ahí. Yo solamente encendí todas las alarmas, no para que se active el odio de Twitter a una persona que está enferma, sino para protegerme en el momento".

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