Ailén Cova compartió una foto inédita junto a Alexis Mac Allister





Ailén Cova y Alexis Mac Allister están a punto de celebrar una fecha muy especial: el primer cumpleaños de su hija Alaia. En medio de la emoción por el aniversario, la influencer sorprendió al recuperar una imagen que hasta el momento había quedado reservada exclusivamente para la intimidad familiar.

Se trata de una fotografía tomada el 21 de septiembre de 2025 a las 20, cuando Cova ya se encontraba en el hospital atravesando el trabajo de parto. La escena muestra a Ailén recostada en la cama, con una mascarilla en una de sus manos, mientras el futbolista se acerca para besarla.

Casi un año después, decidió subir ese registro a sus historias de Instagram. “Un año atrás, a horas del mejor día de nuestra vida”, escribió sobre la postal, haciendo referencia al nacimiento de Alaia.





La pequeña llegó al mundo al día siguiente y varios días antes de lo esperado, ya que inicialmente el nacimiento estaba previsto para el 26 de septiembre.

Tiempo después, el propio Mac Allister contó algunos detalles de aquellas horas previas a convertirse en papá. El jugador reveló que el trabajo de parto se prolongó durante 18 horas de "sufrimiento" y destacó la fortaleza de Ailén durante ese proceso.

“Llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, expresaron cuando anunciaron públicamente el nacimiento de su primera hija.

Desde entonces, la vida cotidiana de ambos experimentó un importante cambio. Alaia comenzó a formar parte de las postales familiares que comparten desde Inglaterra, donde están instalados por la carrera profesional del mediocampista.

En estos meses también se pudo ver otra versión de Mac Allister fuera de las canchas. Entre sus compromisos con Liverpool, entrenamientos, partidos y viajes, el futbolista fue mostrando algunos momentos de su nueva vida como padre.

Ahora, en la previa del primer año de Alaia, Cova eligió recordar cómo fueron aquellas horas que antecedieron a su nacimiento con una imagen que nunca antes había compartido públicamente.

QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO DE ALEXIS MAC ALLISTER



El festejo familiar coincide con un momento de definiciones en la carrera de Alexis Mac Allister. El futbolista se encuentra nuevamente en la Argentina para incorporarse al plantel de Lionel Scaloni, en el regreso de la Selección después del Mundial 2026 y tras la despedida de Lionel Messi.

Al mismo tiempo, su continuidad en Liverpool todavía no está resuelta a largo plazo. El mediocampista tiene contrato hasta 2028, pero el club aún no avanzó con una propuesta para renovar el vínculo, una situación que el jugador admitió públicamente que le generó tristeza.

Durante el último mercado existieron posibilidades de que continuara su carrera en otro equipo. Sin embargo, finalmente decidió permanecer en Inglaterra.





Consultado sobre lo que podría suceder en los próximos meses, Mac Allister descartó que actualmente exista una determinación tomada. “No hay una decisión concreta. Todavía tengo dos años”, aseguró.

El argentino también manifestó que disfruta de su presente en Liverpool y que su intención es poder continuar allí durante más tiempo. Por ahora, el escenario permanece abierto y no existe una salida confirmada.

Lo que ocurra con su carrera también podría modificar la dinámica familiar de Alexis, Ailén y Alaia, quienes actualmente tienen su vida instalada en Inglaterra y deberán esperar para saber si continuarán allí o si un eventual cambio de club los llevará hacia otro destino.

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