Preocupación por la salud del Pity Álvarez: sufrió una crisis hipertensiva y lo internaron

Pity Álvarez fue internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su casa anoche, cerca de las 23. Tras el episodio, el músico fue trasladado inmediatamente en ambulancia al centro de salud.

Todavía no emitieron un parte médico oficial, pero su abogado Sebastián Queijeiro había expresado en TN que se encontraba mal de salud: “La persona tiene picos de presión de 21, la glucemia le da tan alta que ni el aparato puede medir. Hay un problema enorme con la salud mental”.

El cuadro de salud del Pity se dio a conocer poco más de 24 horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Martín al 2400, en el barrio porteño de La Paternal.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el cantante estaba al mando de un Volkswagen Bora. Según la denuncia, realizó una maniobra marcha atrás y rozó un Peugeot 208 que se encontraba junto a uno de los surtidores.

El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, no sufrió heridas. Sin embargo, el vehículo registró daños en las puertas y en el sector delantero del lado del acompañante.

Una cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento de la maniobra y permitió observar cómo el Bora entra en contacto con el Peugeot. El hecho tomó relevancia por la situación personal y judicial que atraviesa el músico, aunque no se informó que haya provocado la crisis hipertensiva que derivó en su internación. La descompensación, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, ocurrió posteriormente en su domicilio.

Qué dijo el abogado de Pity Álvarez tras el accidente de auto en La Paternal



El abogado Sebastián Queijeiro aseguró que el hecho de que tenía el registro vencido no correspondía prioritario, ya que su salud mental estaba por delante porque considera que se trata de "una persona va drogado de inyecciones y nadie dice nada. Hay un riesgo de vida. Tienen que ayudar a una persona que está enferma".

En cuanto al juicio activo, refirió a que el paciente está enfermo: "Él prefiere estar preso, antes que internado. Cristian vive en una realidad paralela, según el psiquiatra".

"La hermana inició una curatela porque está a los gritos pidiendo ayuda. Pero hubo otras intenciones de inicio de curatela que quedan en la nada. Vive en una realidad paralela", concluyó.

El antecedente de la descompensación del Pity Álvarez durante el juicio



La nueva internación se produjo pocas semanas después de otro episodio de salud que afectó a Álvarez durante una audiencia del mismo juicio. El pasado 2 de septiembre, el cantante se retiró de la sala para ir al baño y no regresó y ante la situación, se solicitó asistencia médica y una ambulancia del SAME lo trasladó para ser atendido.

En aquella oportunidad, los médicos constataron valores elevados de presión arterial y glucemia. Después de permanecer varias horas bajo observación, Álvarez recibió el alta.





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