Tamara Pettinato reveló detalles escalofriantes de los mensajes que recibió su hermano





La preocupación en la familia de Homero Pettinato aumentó luego de que un hombre se presentara en el canal de streaming y lo amenazara de muerte mientras realizaba su programa. Tras el episodio, el humorista decidió recurrir a la Justicia y ahora Tamara Pettinato contó cómo atraviesan la situación y las medidas que se tomaron para protegerlo.

El hombre involucrado se autodenomina fanático de Sofía “La Reini” Gonet, actual pareja de Homero. En sus redes sociales realizó publicaciones en las que asegura que “la ama” y, además, tiene el cuerpo tatuado con distintas referencias a ella.

Desde que el hijo de Roberto Pettinato comenzó su relación con Gonet, recibió diferentes mensajes de esta persona. Sin embargo, según había explicado el propio Homero, nunca imaginó que el hombre pasaría del contacto a través de las redes a presentarse personalmente en el lugar donde trabaja.

Después de reconocer el miedo que le provocó lo sucedido, Homero hizo pública la situación y realizó la denuncia correspondiente. En medio de la repercusión del caso, Puro Show habló con Tamara para conocer cómo se encuentra su hermano y de qué manera enfrenta la familia este momento.

“Homero hizo la denuncia, le pusieron custodia, le dieron un botón antipánico pero nada de todo eso va a durar para siempre. Es alguien que no está bien, tampoco va a ir preso por esto entonces ¿qué se hace en un caso así?”, expresó la conductora.





Tamara Pettinato reveló cuándo comenzaron los mensajes contra Homero



Durante la entrevista, Tamara explicó que el conflicto no comenzó con el episodio ocurrido en el canal de streaming, sino que los primeros mensajes se remontan a más de un año atrás.

“Todo empezó en febrero del año pasado. Yo en aquel momento me preocupé porque los mensajes eran muy violentos. Lamentablemente uno se acostumbra porque es algo habitual en redes, yo recibo también todo el tiempo mensajes agresivos”, contó.

Además, la conductora se refirió a la reacción que se generó después de que el caso tomara estado público. Según explicó, hubo personas que comenzaron a insultar y amenazar al hombre señalado, algo que, desde su perspectiva, no ayuda a resolver el problema.

“Muchos lo fueron a insultar y amenazar al tipo generando una cadena de violencia que no soluciona nada. Para mí, en un mundo ideal, habría que ver si esa persona es apta para vivir en sociedad. Pero bueno, acá hasta que no cometa un delito real, no se van a tomar medidas”, concluyó Tamara.

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