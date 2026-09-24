Karina Iavícoli le respondió a Wanda Nara tras su pelea en LAM

Un tenso cruce mediático sacudió la pantalla de "LAM" cuando Karina Iavícoli le realizó una pregunta a Wanda Nara sobre su pareja, Martín Migueles. La consulta desencadenó una sorpresiva e intempestiva reacción por parte de la conductora de "MasterChef", quien respondió con un contundente insulto en pleno estudio.

Al día siguiente del episodio, la periodista decidió romper el silencio y contestar públicamente. El enfrentamiento se dio en el marco de las repercusiones por la denuncia realizada por el Banco Central contra Migueles, a raíz de presuntas operaciones financieras que superarían los 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario.

Al referirse a las repercusiones del episodio y a las muestras de solidaridad recibidas por parte del ambiente periodístico, Iavícoli comenzó relatando: "Me quedé impactada de la cantidad de mensajes de gente importantísima, del apoyo que tuve. No me fui mal. Agradezco a Nora, que vino a verme a mi camarín. La noté apesadumbrada. No tengo problema con Nora ni con Wanda. Ella no me quiere, no sé por qué".





Posteriormente, la panelista profundizó sobre el contenido del respaldo que le manifestaron sus allegados y colegas tras la agresión verbal recibida en el programa de América TV: "Me quisieron decir como: 'Fijate con quién discutiste, para ellos, a quien corresponde, cada uno en su lugar'. Yo tengo bien claro quién soy: humilde, trabajadora, sin escándalos, con mi familia, decente. Es lo que soy y me dice la gente que me quiere".

Para concluir su descargo, la comunicadora reflexionó sobre la falta de diplomacia de la empresaria al momento de abordar la investigación judicial que salpica a su entorno. Mantenido la firmeza y la tranquilidad que caracterizan su trayectoria profesional, Iavícoli cuestionó la reacción desmedida al señalar: "No era más fácil decir: 'Bueno, sí, es una noticia reciente, hoy es mi día. Cuando sepa algo, te cuento'?".

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