Martín Cirio cumplió su sueño y cantó "Mío" junto a Bandana en su último Gran Rex

Bandana vivió una noche muy especial durante su última presentación en el Teatro Gran Rex y contó con una visita que sorprendió al público: Martín Cirio se sumó al show y compartió escenario con las integrantes del grupo.

Lejos de limitarse a presenciar el espectáculo, Cirio tomó el micrófono y cantó junto a Bandana “Mío”, uno de los clásicos de la banda. El momento quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido a través de la cuenta oficial del grupo en Instagram.

“M I O @martincirio Te amamos @martincirio. Gracias por venir a nuestro último Gran Rex”, escribieron las integrantes junto a las imágenes de la participación.





La reacción de los fanáticos tras ver a Martín Cirio junto a Bandana



La banda eligió compartir el divertido momento con sus seguidores y agradecer públicamente su presencia en una fecha significativa para ellas, al tratarse de su última presentación en el Gran Rex.

La participación de Cirio se convirtió así en uno de los momentos destacados de la noche y rápidamente tuvo repercusión una vez que las imágenes llegaron a las redes sociales.

La aparición del creador de contenido también despertó una catarata de reacciones entre los seguidores de la banda, quienes celebraron especialmente que pudiera subir al escenario y cantar “Mío” junto al grupo.

“LOS SUEÑOS SI SE CUMPLEN MARIAANOOOOOO”, escribió una usuaria, mientras que otra expresó: “Dreams come true. @martincirio”. En la misma línea, otra seguidora comentó: “MARIANO ESTA CUMPLIENDO SU SUEÑOOO”.

Otros usuarios también manifestaron su entusiasmo por el inesperado momento: “Aaa!!Martin me muerouu”, “Se esta dando todos los gustos” y “toda una popsstarrrr”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo del video.

De esta manera, el encuentro entre Martín Cirio y Bandana trascendió el escenario y continuó en las redes sociales, donde los seguidores celebraron su participación en una noche especial para el grupo.

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