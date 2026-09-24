Popstars: la inesperada decisión de Maribel que dejó en shock al jurado

Una emisión cargada de emociones e imprevistos se vivió al comienzo de la jornada de este miércoles 23 de septiembre en "Popstars". El conductor del ciclo, Nico Vázquez, sorprendió tanto al público como a las propias concursantes al comunicar una noticia de último momento que alteró por completo el desarrollo de la competencia.

Al iniciar la transmisión, el presentador tomó la palabra para explicar la modificación en la cantidad de aspirantes que continúan en carrera y reveló de manera directa la drástica determinación tomada por una de las jóvenes: “28 de ellas quedan, pero en realidad 27, porque Maribel hace un rato pidió hablar con la producción y lo que informó es que no quiere seguir en el certamen”.

Los motivos de Maribel Rodríguez para dar un paso al costado



Tras el anuncio inicial, Maribel Abril Rodríguez ingresó al estudio para reencontrarse con sus compañeras y explicar los factores personales que la llevaron a apartarse del reality show. Frente a los presentes, la concursante manifestó: “Me fui dando cuenta ante cada presentación es que no es mi momento para seguir este camino de esta manera. Obvio voy a seguir haciendo música, a mi tiempo, con mis formas. Pero agradecerles porque es una súper experiencia y aprendí un montón de cosas”

Escuchando atentamente su testimonio, Nicki Nicole tomó la palabra en representación de la mesa examinadora para transmitirle apoyo y brindarle unas palabras de contención antes de que todas las participantes se acercaran a abrazarla: “Nosotros te queríamos agradecer, primero queríamos estar tranquilos de que la decisión te dejaba aliviada. Verte y saber que escuchaste a tu intuición, que estabas segura, y poder acompañarte en la despedida. Porque nosotros ya te queremos, nos sentimos tu familia”

Luego de hacer efectiva su salida del certamen, la joven dialogó a solas frente a las cámaras y reafirmó la convicción sobre su postura, manteniendo la ilusión respecto a su porvenir en la industria musical. En ese sentido, concluyó: “Quizás ahora, en este momento, mi objetivo no es ser una estrella pop, capaz en el futuro sí o una rockstar, ojo. Estoy tranquila con lo que decidí, sé que hay mucho más para mí”.

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