Sofía Solá, la hija de Maru Botana, habló sobre los rumores que la vinculan con Colapinto

Franco Colapinto volvió a quedar involucrado en rumores sobre su vida sentimental, esta vez por su supuesto acercamiento a Sofía Solá, hija de Maru Botana. Las versiones comenzaron a circular en redes sociales después de que los seguidores del piloto detectaran que había dejado “me gusta” en algunas de las publicaciones recientes de la joven. La interacción llamó la atención y rápidamente aparecieron comentarios de usuarios que comenzaron a vincularlos.

Lejos de esquivar el tema, Sofía decidió referirse a los rumores con humor. A través de sus redes sociales, compartió una publicación en la que dejó en claro que estaba al tanto de las especulaciones que habían surgido alrededor de su nombre y el del corredor argentino. “Yo sin entender nada, pero feliz que me shipean con Franco Colapinto”, escribió la joven, utilizando una expresión habitual de las redes sociales para referirse a quienes imaginan o desean que dos personas formen una pareja.

La frase de Sofía generó nuevas reacciones entre sus seguidores, aunque no implicó una confirmación de que exista una relación sentimental con Colapinto. Hasta el momento, las versiones se originaron principalmente a partir de las interacciones que ambos tuvieron en redes sociales, tales como "likes" del corredor a la bella joven.





Por su parte, Sofía compartió un video hablando también de lo ocurrido y señaló: "Bueno, chicos, yo estoy en mi era... Llegué arriba, llegué porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno, ¿viste cuando 'llegaste'? En fin...", bromeó Solá.





Qué dijo Maru Botana sobre la posibilidad de que su hija salga con Franco Colapinto



El tema también llegó hasta Maru Botana, quien fue consultada sobre los rumores que relacionan a su hija con el piloto de Alpine. La cocinera reconoció que no estaba al tanto de que se estuviera hablando de un posible romance. “No tanto”, respondió Maru cuando le preguntaron si Sofía le había contado algo sobre Colapinto. Sin embargo, dejó en claro que conoce al piloto y a su familia, e incluso contó que viajó a Barcelona para verlo competir.





Además, Botana reveló que existe un vínculo previo con el entorno del automovilista por una particular razón: según contó, Colapinto es fanático de algunas de sus tortas y su mamá suele comprarlas. Cuando le preguntaron qué le parecería que el piloto se convirtiera en pareja de su hija, Maru respondió entre risas: “Sería divino”. Y cuando el cronista quiso saber si Colapinto estaba aprobado como posible yerno, fue todavía más directa: “Aprobado”.

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