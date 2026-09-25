Sofía Gonet se inyectó retatrutida, el fármaco para adelgazar que ANMAT prohibió

Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, había contado que se inyectó retatrutida con el objetivo de bajar de peso y que pocas horas después sufrió mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud. El caso volvió a cobrar relevancia este jueves luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibiera los productos que declaren contener esta sustancia.

La medida fue dispuesta a través de la Disposición 6140/26 y alcanza a todos los productos para administración en humanos que declaren contener “Retatrutide” o “Retatrutida”, en cualquier lote, tamaño o presentación. La prohibición incluye su uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica. La única excepción son los productos destinados a investigaciones clínicas expresamente autorizadas por el organismo.

Qué es la retatrutida



La retatrutida es una sustancia inyectable desarrollada por el laboratorio Eli Lilly que todavía se encuentra en etapa de investigación clínica. No existe actualmente ningún medicamento con retatrutida aprobado para su comercialización en Argentina y tampoco fue aprobado para uso público por ninguna agencia regulatoria del mundo.

El compuesto es estudiado por sus posibles efectos sobre la obesidad y la diabetes tipo 2. Se trata de un agonista triple que actúa sobre los receptores de GIP, GLP-1 y glucagón, y actualmente atraviesa ensayos clínicos de fase 3.

El problema detectado en Argentina está relacionado con productos que se ofrecen fuera del sistema sanitario y que aseguran contener retatrutida. ANMAT ya había advertido en agosto sobre su comercialización a través de sitios web, plataformas de venta online y WhatsApp. Según el organismo, se desconoce el origen, la composición y las condiciones de elaboración de esos productos, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia.

Qué le pasó a Sofía Gonet



“La Reini” contó en redes sociales que había utilizado retatrutida para intentar bajar de peso. Según su relato, después de aplicarse la primera dosis comenzó a sentirse mal y presentó mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión. La situación derivó en su traslado a un centro médico.

La influencer también relató posteriormente que tuvo náuseas durante varios días y rechazo a la comida durante varias semanas. Su experiencia contribuyó a poner el foco en la circulación de productos que se promocionan como retatrutida pese a que la sustancia continúa en investigación.

La advertencia de ANMAT



La autoridad sanitaria señaló que los productos que declaran contener retatrutida carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización. Además, al tratarse de productos destinados a la administración mediante inyección, existen riesgos adicionales vinculados con su elaboración y esterilidad.

ANMAT había advertido que una eventual contaminación podría provocar infecciones graves y que tampoco existe certeza de que los productos comercializados contengan realmente la sustancia declarada o la concentración indicada.

Con la nueva disposición, ANMAT pasó de alertar sobre la comercialización de estos productos a prohibir expresamente su uso, venta, publicación y distribución en Argentina, hasta tanto sean autorizados por el organismo.

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