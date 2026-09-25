Bomba: Tini Stoessel estará en el show de Lali Espósito este sábado en River

A pocos días de un hito en su carrera, Lali Espósito ultima los detalles para lo que será su tercer estadio River Plate este sábado 26 de septiembre. La expectativa en torno al despliegue del show no para de crecer y, como suele ocurrir en fechas de tal magnitud, los rumores sobre los artistas invitados que subirán al escenario ya dominan a los fans.

Entre la lista de figuras que suenan para acompañar a la cantante —con nombres del calibre de Dillom, Miranda!, Joaquín Levinton y Duki—, la versión que cobró más fuerza y generó auténtico revuelo entre los fanáticos es la eventual participación de Tini Stoessel.

De concretarse, la junta sobre el escenario del Monumental marcaría el crossover más esperado del pop argentino contemporáneo.

Tras años de especulaciones y la consolidación de una estrecha relación personal y profesional entre ambas en el último tiempo, la presencia de Stoessel junto a Espósito promete convertirse en uno de los momentos más destacados del espectáculo.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la posible participación de Tini Stoessel en el show de Lali Espósito



Pese a que aún no existe colaboración musical entre ambas, los fanáticos se ilusionan con que Tini Stoessel se suba al escenario de Lali Espósito este sábado. En este sentido, Ángel de Brito reveló: "Tini aparecería en el River de Lali. Todavía no se sabe si a verlo, si sube o...".

Y agregó: "Porque viste que andan con mensajitos, que se invitan a los casamientos y todo eso. Ahí terminan de reventar los padres de Tini", en relación a que tanto La Triple T como la intérprete de "Payaso" contraerán matrimonio este año, con Rodrigo de Paul y Pedro Rosemblat, respectivamente.

Luego, De Brito confirmó que, pese a que no lo exponen en redes sociales, ambas se llevan muy bien y han compartido mucho tiempo juntas: "Ellas están en buena relación hace mucho. Cuando Tini empezó a madurar y abrirse a la vida, se encontraban en España, salían, tenían vida social y no la mostraba".

minutouno.com